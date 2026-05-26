Así fue el último día de David Alaba como jugador del Real Madrid

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAY 2026 - 13:51h.

La mujer del jugador austriaco ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok donde muestra como fue el último día de partido de Alaba como madridista

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La etapa de David Alaba en el Real Madrid ha llegado a su fin después de una temporada muy complicada para el defensa austriaco. Las lesiones volvieron a marcar su curso en el conjunto blanco y apenas pudo tener continuidad tras una larga recuperación de rodilla que le hizo perder protagonismo dentro de los planes del equipo. Su último partido con la camiseta madridista fue en la victoria ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu, el mismo día de la despedida de Dani Carvajal. El final del encuentro estuvo cargado de emoción y la afición le rindió homenaje a los dos jugadores.

La mujer de David Alaba, Shalimar Heppner, ha publicado un emotivo vídeo en TikTok mostrando cómo fue el último día de partido del defensa como jugador del Real Madrid. Desde los preparativos en casa hasta su llegada al Bernabéu y los momentos más íntimos con su familia, las imágenes se han hecho virales entre los aficionados madridistas.

El último día de partido de David Alaba como jugador del Real Madrid

El vídeo publicado por la pareja del jugador en TikTok ha mostrado el lado más personal y emotivo de su despedida del Real Madrid. Las imágenes arrancan desde primera hora del día, con el defensa austriaco preparándose en casa junto a su familia antes de poner rumbo al Santiago Bernabéu para disputar su último encuentro como jugador madridista. Tanto Alaba como su mujer, se dirigieron al estadio del conjunto blanco con las camisetas del Madrid puestas y en varias partes del vídeo también sale la familia de Dani Carvajal, quien también se despedía de los de Concha Espina ese día.

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El vídeo recoge varios momentos íntimos donde la pareja del jugador está visiblemente emocionada. También aparecen escenas posteriores al partido, con David Alaba posando con los títulos que ha conseguido como jugador del Real Madrid y un abrazo final con Carvajal en el vestuario del conjunto blanco. La publicación se ha hecho viral y acumula millón y medio de visualizaciones y más de doscientos mil 'likes'.