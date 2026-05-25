Enrique Riquelme lamenta la ausencia de jugadores del Real Madrid con España en el Mundial y avisa

Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 19:52h.

El Real Madrid oficializa las elecciones entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme por la presidencia

Hace hincapié en la importancia de las elecciones

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Enrique Riquelme y su equipo ya son, de manera oficial, candidatos a la presidencia del Real Madrid una vez se presenten elecciones. El empresario español, llamado a liderar el cambio en la casa blanca, lamentó en las últimas horas la ausencia de jugadores del cuadro merengue con España de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, algo que no ha sucedido en ninguna de las ediciones de este torneo.

A su vez, Riquelme avisó de lo que hace falta para que esto no vuelva a suceder e hizo hincapié en la importancia de las elecciones para el futuro de la entidad.

Las declaraciones de Enrique Riquelme, en vídeo

"Un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección por primera vez en 16 mundiales. Algo preocupante que esperemos que no vuelva a pasar nunca más si se toman las decisiones adecuadas.

20 años sin elecciones, unos requisitos que ojalá muchos socios pudieran cumplir para escuchar más voces. Por primera vez en 20 años se han juntado ambas cosas y después de haber cumplido con los requisitos, luego habría un debate. Ahora pedimos poner cada uno sus proyectos por el bien del madridismo, que el socio los pueda escuchar, cuál es el Madrid del futuro y para eso hace falta un debate o los que hagan falta. Ojalá se produzca", sentenció Riquelme en el vídeo que puedes ver de forma íntegra en la parte superior.