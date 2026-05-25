María Trigo Sevilla, 25 MAY 2026 - 19:09h.

Se han colado en el spot de la primera equipación

Encuesta, ¿qué jugadores te quedarías y a cuáles darías salida en el Betis?

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Como colofón a la temporada de Champions del Real Betis se presentó en el estadio de La Cartuja la primera equipación para la próxima temporada. Los jugadores saltaron al campo con la nueva verdiblanca que está dando mucho que hablar por las líneas horizontales que la atraviesan y su efecto de degradado. Acompañado de esa puesta en escena para jugar contra el Levante, el club lanzó en sus redes sociales un vídeo en el que algunos aficionados se percatarón de un curioso detalle.

Ese detalle no es otro que la presencia en el spot de la nueva equipación de un perchero con la segunda y la tercera indumentaria, que aún no han visto la luz. El Betis y la marca que lo viste suelen cuidar mucho todo este tipo de detalles. De ahí que esto haya propiciado que los rumores son si se trata de un descuido o si es una forma sutil para ir adelantando cómo será lo que está por venir.

Las redes y las equipaciones del Betis

Sea como fuere lo cierto es que @CabraDeTriana7 o @DavidP1_ fueron de los primeros en reaccionar en las redes sociales publicando la citada imagen. Horas después, Tintero Verdiblanco ha publicado que le confirman que esas prendas con las que había dudas eran la segunda y la tercera equipación del Real Betis para la temporada 26/27. Aquí recogemos algunas de las reacciones de la afición bética en X:

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¿Qué se sabe de la segunda y la tercera equipación?

Entre la imágenes y las informaciones, todo apunta a que la segunda camiseta será completamente verde (en dos tonalidades) y que la tercera será con rayas verticales en azul y negro, según https://x.com/TinteroVB.

Una vez conocida la primera y con la filtración de la imagen de la segunda y la tercera, ya sólo falta que vean la luz de forma definitiva y que se pongan a la venta como ya está la primera.