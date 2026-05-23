El ejemplar gesto del Betis que ha emocionado a la afición del Levante

Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 23:28h.

La afición verdiblanca cantó al unísono "Levante es de primera, Levante es de primera"

El uno por uno del Betis y las notas contra el Levante en la jornada 38 de LaLiga

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El resultado de este sábado en La Cartuja dejó a todos contentos. La victoria del Real Betis no impidió la permanencia del Levante, que gracias a su brillante sprint liguero se permitió el lujo de llegar a esta última jornada de LALIGA con los deberes prácticamente hechos. Solo una carambola habría consumado el descenso de los granotas a Segunda División, pero esta no se dio y los más de dos mil desplazados pudieron celebrar su continuidad en la élite en tierras sevillanas. Un logro celebrado por ambas aficiones, como así lo demostraron los béticos justo antes del final del partido. Y es que los hinchas verdiblancos cantaron al unísono "Levante es de primera, Levante es de primera", dejando un gesto de hermandad entre ambos.

De igual manera el propio club, a través de sus redes sociales, tuvo un gesto honorable con los tres descendidos a Segunda División, deseando tanto a Oviedo como a Girona y Mallorca un pronto regreso a Primera.

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El Betis del chileno Manuel Pellegrini quería alcanzar los 60 puntos en la campaña de su regreso a la Liga de Campeones y el Levante deseaba sellar la permanencia en el duelo que cerraba el curso en La Cartuja, donde el triunfo local por 2-1 permitió que ambas escuadras se fuesen de vacaciones con buen sabor de boca.

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Al término de un partido vistoso y desprovisto de tensión porque los resultados en los demás campos no pusieron nunca en peligro la salvación de los valencianos, Betis y Levante depararon un espectáculo vistoso, en el que Fornals (min. 67) deshizo el empate establecido en la primera parte por Abde y Carlos Espí.