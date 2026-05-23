El uno por uno del Betis y las notas contra el Levante en la jornada 38 de LaLiga

Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 22:57h.

Los goles de Ez Abde y Pablo Fornals permiten al Betis cerrar una temporada histórica con triunfo

Los detalles de la primera equipación del Betis para la temporada Champions

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El Real Betis Balompié cerró la temporada 25/26 ganando ante su público y consumando así el récord de puntuación de Manuel Pellegrini como local. Los verdiblancos no le perdieron la cara al encuentro, a pesar de no tener objetivos en juego, y mostraron una imagen muy competitiva. Ez Abde y Pablo Fornals, los mejores. Despedida entre honores para Adrián San Miguel.

Adrián San Miguel (7): Justo el día que se retira hizo el mejor partido de su temporada. Dos paradas memorables en el 35 y otra grandísima intervención en la segunda mitad para evitar el empate del Levante. Se merecía una despedida así.

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Héctor Bellerín (5): Correcto, ofreciendo soluciones en ataque y cumpliendo en defensa.

Diego Llorente (6): Le quitó a Iván Romero lo que parecía ser un gol claro en el minuto 42.

Natan (4): En condiciones normales, con cosas en juego, esa falta de contundencia en el gol habría sido muy grave. Muy grave. Rompió de manera grosera el fuera de juego, habilitando a Carlos Espí, y fue sin tensión alguna a 'buscar' el balón... sin suerte.

Ricardo Rodríguez (6): Se despidió con honores. Prodigándose en ataque y además haciéndolo con criterio. Tenía que hacerlo así.

Marc Roca (4): Ese trote caminero en el repliegue que terminó con la jugada del 1-1 define muy bien que este equipo no tenía objetivos en juego. Sin tensión, al ralentí.

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Fornals (7): El alma máter de este Betis. Tenía que ser él quien le diese el triunfo a su equipo en el derbi, tenía que ser él el que le diese al Betis el regreso a la Champions y tenía que ser él el que lograse el último gol de la temporada... Ahora le toca a Luis de la Fuente hacer lo suyo.

Antony (7): Los números son los que son. Como todo el equipo no tuvo la tensión de un partido grande, pero un par de chispazos de calidad le bastaron para marcar diferencias. Asistió a Ez Abde en el primero y de sus botas nació el gol del segundo. Iluminado.

Isco Alarcón (5): Era su primera titularidad tras aquella fatídica noche contra el Utrecht. Se notó que, igual que en el Camp Nou, sus compañeros le buscaban constantemente para que pudiera celebrar un gol ante su público, pero todavía se le nota falto de ritmo. Partido bastante discreto el suyo. Se acabó una de las temporadas más amargas de su carrera. Ahora, tiempo para descansar, trabajar y regresar igual que estaba antes de la lesión.

Ez Abde (8): Este chico va por su cuenta. Literalmente. Le da igual el escenario o el rival que tenga enfrente. No le importa que tenga el Mundial a las puertas -con lo que conlleva arriesgarse a una lesión- ni que no haya nada en juego para el Betis. Es un animal competitivo. Cierra la temporada con 15 goles y 13 asistencias. Los mejores números de su carrera.

Cucho Hernández (5): Le anularon un gol y tuvo un par de ocasiones claras.

Suplentes

Lo Celso (5): Se le vio con ganas. Le dio poso y criterio al equipo, filtrando varios balones de peligro.

Chimy Ávila (-): Jugó sus últimos minutos con el Betis.

Valentín Gómez (): S.C.

Fidalgo (): S.C.