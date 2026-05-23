Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 22:19h.

El empate en el 94 del Cartagena provocó el descenso del Betis Deportivo a Segunda Federación

Los detalles de la primera equipación del Betis para la temporada Champions

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El Betis Deportivo consumó este sábado su descenso a Segunda Federación. Un gol en el minuto del 94 dinamitó las opciones de permanencia de los de Dani Fragoso, que durante más de veinte minutos acariciaron la permanencia. Los tropiezos de Tarazona y Juventud de Torremolinos hacían que con un triunfo contra el Cartagena mantuviese a los verdiblancos en la tercera categoría del fútbol nacional, pero ese tanto de Imanol Baz en el descuento -cuando estaban en inferioridad numérica- acabó con el sueño de un filial hace unos meses llegó a estar a once puntos de la permanencia y hoy lo llegó a tocar con las yemas de los dedos.

Curiosamente el empate tampoco le sirvió al Cartagena, que peleaba por meterse en los playoff de ascenso y se quedó a las puertas de lograrlo. Un punto que dejó con mal sabor de boca a ambos equipos, de ahí que tras el pitido final se generasen muchos momentos de tensión. Todo empezó con un miembro del cuerpo técnico del equipo local que le recriminó algo a varios jugadores del Betis Deportivo, provocando una tangana que implicó a futbolistas e incluso trabajadores de ambos clubes. Puedes verlo en el vídeo que recogieron los compañeros de La 7 Deportes.