Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 20:39h.

Un gol de cabeza de Imanol Blaz, en inferioridad numérica, termina con el sueño de los de Dani Fragoso

Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

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Un gol del Cartagena en el minuto 94 ha impedido el milagro del Betis Deportivo, que consuma su descenso a Segunda Federación. Los de Dani Fragoso llegaron al final del tiempo reglamentario con la permanencia en su mano, dado que hasta entonces ganaba por la mínima, lo que, sumado a los tropiezos de Tarazona y Juventud de Torremolinos, les daba por momentos la permanencia en Primera RFEF. Sin embargo, un gol de cabeza de Imanol Baz a la salida de un córner -con los cartageneros en inferioridad numérica- terminó con el sueño del segundo equipo verdiblanco, que jugará la próxima temporada en la cuarta categoría del fútbol español.

El Betis Deportivo no dependía de sí mismo y necesitaba de otras carambolas para salvarse. Antes de empezar la jornada los verdiblancos tenían 44 puntos, el Juventud de Torremolinos y el Nàstic de Tarragona tenían 46, mientras que el Tarazona sumaba 45. Los costasoleños jugaban ante el Antequera en un duelo provincial, los catalanes ante el Hércules de Alicante y los aragoneses ante el Sabadell, que se jugaban mantener el segundo puesto de cara al play off.

Necesitaba el Betis Deportivo que Torremolinos y Tarazona no ganasen (así terminó siendo), o que no lo hiciera uno de los dos y perdiese el Nàstic. También podía salvarse si hubiese ganado y malagueños y tarraconenses hubiesen empatado, pues en el triple empate ganaban los verdiblancos. De hecho esa parte se materializó y por momentos se acarició la machada, pero lo que estaba en su mano no se hizo. Ese gol en el 94 termina con el sueño de los de Dani Fragoso, que cogió al equipo a nueve puntos de la salvación. Los verdiblancos acompañarán a Tarazona, Sevilla Atlético, Marbella y Atlético Sanluqueño en su descenso a Segunda Federación.