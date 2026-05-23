Dónde ver todos los partidos y el Multiliga de la jornada 38 de LALIGA EA Sports en televisión
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Este fin de semana acaba LALIGA EA Sports 25/26 con la disputa de la jornada 38 de la competición y con nueve encuentros en horario unificado el sábado 23 a las 21.00h. y el Villarreal-Atlético de Madrid con el tercer puesto en el aire para el domingo a la misma hora. Más en juego hay en los choques anteriores con las dos últimas plazas europeas y los dos clubes que acompañarán a Segunda al Real Oviedo y todo lo podrás ver en directo en estos canales de televisión con la posibilidad del Multiliga.
LALIGA ha anunciado que, tal y como ha sucedido otros años y en la misma jornada 37, ofrecerá una señal en la que se irá conectando con los distintos estadios para ofrecer los goles y las imágenes más destacadas. Esto estará disponible en Movistar+ LALIGA 6 en el dial 54 de Movistar y en el 110 de Orange.
Los nueve partidos simultáneos de este sábado en LALIGA EA Sports estarán repartidos en los distintos canales que tanto Movistar+ como DAZN guardan para este tipo de fechas con tantos encuentros a la vez. Además, el canal Movistar+ y Orange Fútbol 1, respectivamente, ofrecerán el Getafe-Osasuna con el Valencia-Barcelona en el DAZN LALIGA principal y el Girona-Elche con la alternativa en abierto a través de Teledeporte.
Dónde ver los partidos de la jornada 38 de LALIGA EA Sports y el Multiliga por TV
- Multiliga: Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange).
- Real Madrid-Athletic: Movistar+ LALIGA 2 (dial 57 en Movistar+ y 112 en Orange).
- Getafe-Osasuna: Movistar+ LALIGA 3 (dial 167 en Movistar+ y 123 en Orange), Movistar+ (dial 7) y Orange Fútbol 1 (dial 107)..
- Real Betis-Levante: Movistar+ LALIGA 4 (dial 168 en Movistar+ y 417 en Orange).
- Celta de Vigo-Sevilla: Movistar+ LALIGA 5 (dial 169 en Movistar+ y 418 en Orange).
- Valencia-Barcelona: DAZN LALIGA (dial 55 en Movistar+ y 113 en Orange).
- Girona-Elche: DAZN LALIGA 2 (dial 58 en Movistar+ y 114 en Orange) y Teledeporte.
- Mallorca-Real Oviedo: DAZN LALIGA 3 (dial 173 en Movistar+ y 420 en Orange).
- Espanyol-Real Sociedad: DAZN LALIGA 4 (dial 174 en Movistar+ y 421 en Orange).
- Alavés-Rayo Vallecano: DAZN LALIGA 5 (dial 175 en Movistar+ y 422 en Orange).
- Villarreal-Atlético de Madrid (domingo a las 21.00h.): Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange).