Dónde ver todos los partidos y el Multiliga de la jornada 38 de LALIGA EA Sports en televisión

Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 09:12h.

Así puedes ver los 10 encuentros de la penúltima jornada liguera

El Big Data predice el puesto final de cada equipo en LALIGA: Europa, tierra de nadie y descenso

Compartir







Este fin de semana acaba LALIGA EA Sports 25/26 con la disputa de la jornada 38 de la competición y con nueve encuentros en horario unificado el sábado 23 a las 21.00h. y el Villarreal-Atlético de Madrid con el tercer puesto en el aire para el domingo a la misma hora. Más en juego hay en los choques anteriores con las dos últimas plazas europeas y los dos clubes que acompañarán a Segunda al Real Oviedo y todo lo podrás ver en directo en estos canales de televisión con la posibilidad del Multiliga.

LALIGA ha anunciado que, tal y como ha sucedido otros años y en la misma jornada 37, ofrecerá una señal en la que se irá conectando con los distintos estadios para ofrecer los goles y las imágenes más destacadas. Esto estará disponible en Movistar+ LALIGA 6 en el dial 54 de Movistar y en el 110 de Orange.

PUEDE INTERESARTE Radiografía actual de la venta del Sevilla; la fecha del 31 de mayo y los plazos si se supera el Día D

Los nueve partidos simultáneos de este sábado en LALIGA EA Sports estarán repartidos en los distintos canales que tanto Movistar+ como DAZN guardan para este tipo de fechas con tantos encuentros a la vez. Además, el canal Movistar+ y Orange Fútbol 1, respectivamente, ofrecerán el Getafe-Osasuna con el Valencia-Barcelona en el DAZN LALIGA principal y el Girona-Elche con la alternativa en abierto a través de Teledeporte.

Dónde ver los partidos de la jornada 38 de LALIGA EA Sports y el Multiliga por TV

Multiliga : Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange).

: Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange). Real Madrid-Athletic : Movistar+ LALIGA 2 (dial 57 en Movistar+ y 112 en Orange).

: Movistar+ LALIGA 2 (dial 57 en Movistar+ y 112 en Orange). Getafe-Osasuna : Movistar+ LALIGA 3 (dial 167 en Movistar+ y 123 en Orange), Movistar+ (dial 7) y Orange Fútbol 1 (dial 107)..

: Movistar+ LALIGA 3 (dial 167 en Movistar+ y 123 en Orange), Movistar+ (dial 7) y Orange Fútbol 1 (dial 107).. Real Betis-Levante : Movistar+ LALIGA 4 (dial 168 en Movistar+ y 417 en Orange).

: Movistar+ LALIGA 4 (dial 168 en Movistar+ y 417 en Orange). Celta de Vigo-Sevilla : Movistar+ LALIGA 5 (dial 169 en Movistar+ y 418 en Orange).

: Movistar+ LALIGA 5 (dial 169 en Movistar+ y 418 en Orange). Valencia-Barcelona : DAZN LALIGA (dial 55 en Movistar+ y 113 en Orange).

: DAZN LALIGA (dial 55 en Movistar+ y 113 en Orange). Girona-Elche : DAZN LALIGA 2 (dial 58 en Movistar+ y 114 en Orange) y Teledeporte.

: DAZN LALIGA 2 (dial 58 en Movistar+ y 114 en Orange) y Teledeporte. Mallorca-Real Oviedo : DAZN LALIGA 3 (dial 173 en Movistar+ y 420 en Orange).

: DAZN LALIGA 3 (dial 173 en Movistar+ y 420 en Orange). Espanyol-Real Sociedad : DAZN LALIGA 4 (dial 174 en Movistar+ y 421 en Orange).

: DAZN LALIGA 4 (dial 174 en Movistar+ y 421 en Orange). Alavés-Rayo Vallecano : DAZN LALIGA 5 (dial 175 en Movistar+ y 422 en Orange).

: DAZN LALIGA 5 (dial 175 en Movistar+ y 422 en Orange). Villarreal-Atlético de Madrid (domingo a las 21.00h.): Movistar+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange).