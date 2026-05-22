River Plate inicia las conversaciones para el fichaje de Thiago Almada

Lucas Gatti 22 MAY 2026 - 21:26h.

River busca convencer a Thiago Almada para dejar el Atlético

Los tres fichajes que acaban de llegar al Atlético de Madrid y ya podrían salir

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River Plate se está moviendo rápido en vísperas al mercado de fichajes de junio. Y, en las últimas horas, consultó las condiciones por un futbolista del Atlético de Madrid y campeón del mundo con su selección en Qatar 2022. Según pudo averiguar ElDesmarque, dirigentes millonarios se comunicaron con el entorno de Thiago Almada para averiguar las condiciones de su contrato en el Atleti. La intención de River es que el volante de 25 años llegue al club argentino luego del Mundial 2026 y está dispuesto a comprar el pase y pagarle un buen contrato al futbolista. River lo quiere y va a ir por él.

Las gestiones de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo se están haciendo, y mientras no haya un no rotundo, la ilusión de sumar otro refuerzo de Selección seguirá latente. No obstante, Almada le hizo saber a su entorno que no descarta la posibilidad de regresar al fútbol argentino, si no recibe otras propuestas de equipos europeos. Y hasta lo vería con buenos ojos, ya que sería una vidriera para mostrarse y volver a futuro a Europa.

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El panorama para River no es nada sencillo. Porque los colchoneros pagaron alrededor de 40 millones de euros por el jugador argentino, que tiene contrato en ese club hasta 2030. El Atleti pretende desprenderse del ex de Vélez, pero no por un préstamo, sino con una venta para recuperar al menos una parte de la inversión realizada. River quiere sumarlo cedido, aunque escucharía una propuesta de pago.

Otro escenario no favorable para River es el mundial que se avecina, porque la posibilidad de que Almada juegue es firme y segura. Eso implica que tendrá vidriera y seguramente se le abrirán las puertas de otros equipos europeos, tal como es la prioridad del jugador. Si bien nadie del entorno de Almada descartó la chance de jugar en River, es sabido que en Argentina su prioridad es Vélez, según dijo públicamente muchas veces.

Desde su llegada en junio de 2025, tuvo una campaña de adaptación en el Atleti, con 1.704 minutos jugados. En menos de un año, acumula 40 partidos disputados, con cuatro goles marcados y dos asistencias. No tuvo la continuidad que esperaba y alternó entre titularidad y suplencia, siendo titular en apenas 18 ocasiones.

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River Plate ya intentó la llegada de Thiago Almada

No es la primera vez que el conjunto porteño River se interesa por Almada. Ya había querido sumar al mediapunta en enero pasado, todavía con Marcelo Gallardo como director técnico.

En esa oportunidad, seis meses después de su llegada a los colchoneros, era casi imposible porque Diego Pablo Simeone lo tenía en cuenta y el club no pretendía cederlo. La situación no cambió mucho, pero sus ganas de pegar el salto a otro equipo o volver al fútbol argentino, están latentes.

Cabe remarcar que River en los últimos días, llegó a un acuerdo de palabra para la llegada de Nicolás Otamendi, otro campeón del mundo en 2022, que dejará el Benfica luego del Mundial 2026. El marcador central se transformará en el primer refuerzo en el próximo mercado y el objetivo a partir de ahora de la dirigencia será convencer a Almada para que transforme en la segunda cara nueva para el segundo semestre del 2026.