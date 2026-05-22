Celia Pérez 22 MAY 2026 - 07:26h.

Llorente habló anoche sobre la continuidad de su compañero

Deco responde al fichaje de Julián Álvarez: "¿Pero qué me estás contando?"

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Julián Álvarez apunta a ser uno de los nombres propios del verano. En el Metropolitano se prepara para un verano bastante movido y al adiós de Antoine Griezmann se podría unir otro como el del delantero argentino. Su nombre lleva varios meses en el aire debido a los rumores que sitúan al PSG tras su fichaje, además del interés del FC Barcelona, pero lo cierto es que por el momento es una incógnita y ni sus propios compañeros parecen tener claro qué va a pasar.

Precisamente este jueves por la noche, Marcos Llorente, pasó por los micrófonos de El Partidazo y ahí fue preguntado por la continuidad de Julián en el equipo. El futbolista colchonero confiesa que no es de algo que hable con él y mantiene la incógnita. "No lo sé. No sabemos nada. No lo sabrá ni él a día de hoy", señaló al respecto.

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Es más, reconoce que no es un tema que haya tratado con el delantero: "No le pregunto. Aparte es muy incomoda esa pregunta". A lo que se sigue manteniendo al margen cuando le vuelven a insistir: "No lo sé. Yo le veo bien".

En el Atlético, con calma por Julián

Pocas pistas de lo que apunta a ser uno de los culebrones de este verano. Con contrato hasta 2030, en el Atlético afronta los cantos de sirena por su delantero estrella con calma y tranquilidad, siendo consciente de su prohibitivo precio para la gran mayoría de clubes.

De hecho el propio Mateu Alemany ya llamó a la calma hace una semana tras las informaciones que apuntaban al interés del PSG en el fichaje del argentino. "Está claro que llevamos toda la temporada con especulaciones, porque cuando un equipo tiene buenos jugadores son objeto de deseo de terceros clubes y se prestan a la especulación periodística, pero no deja de salir de ahí. La idea es mejorar y, para mejorar, tenemos que retener lo bueno que tenemos, que es mucho", advirtió.