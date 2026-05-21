Basilio García Sevilla, 21 MAY 2026 - 18:29h.

Firma un contrato por dos años con el club mexicano, que cuenta con cuatro exsevillistas

Matías Almeyda, el más puro estilo Peaky Blinders, se recicla en Inglaterra

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Un 23 de marzo fue destituido como entrenador del Sevilla FC y menos de dos meses después, este 21 de mayo, ha sido confirmado como nuevo DT, como dicen en México, de Rayados de Monterrey. Matías Almeyda, extécnico sevillista, ya tiene destino. Ha firmado por dos temporadas y sería el entrenador mejor pagado de la Liga MX.

A primera hora de la mañana en México, el club de Monterrey ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Almeyda regresa al país norteamericano, donde ya hizo carrera con Chivas de Guadalajara, y lo hace en un club en el que hay viejos conocidos del sevillismo como Óliver Torres, Tecatito Corona, Anthony Martial o Lucas Ocampos. Además, Sergio Ramos, gran protagonista de la actualidad sevillista, y el exbético Sergio Canales se han marchado en los últimos meses del proyecto que lidera desde hace unas semanas Dennis te Kloese como nuevo Presidente Deportivo de la Institución, sustituyendo a José Antonio 'Tato' Noriega. El neerlandés no ha llegado aún a México, pero ya ha elegido a su nuevo entrenador.

El comunicado del club regiomontano señala a Almeyda como "un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción", lo que "le permite construir equipos con identidad, energía y protagonismo". Sin embargo, su mención a su etapa en el Sevilla se limita a un único renglón informativo. "En 2025, el estratega llegó al Sevilla, de la Liga de España, equipo al que dirigió hasta marzo de este año".

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El comunicado de Rayados

El Club de Futbol Monterrey Rayados informa que llegó a un acuerdo con el entrenador argentino Matías Almeyda para que asuma la dirección técnica del Primer Equipo varonil, con un contrato por dos años.

Matías y su cuerpo técnico se integrarán al equipo en los próximos días y comenzarán la preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Almeyda tiene una trayectoria de más de tres décadas en el futbol profesional, en el que inició como futbolista y después dio el salto a la dirección técnica.

Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción.

Esta combinación de cualidades le permite construir equipos con identidad, energía y protagonismo.

Como estratega, Matías cuenta con amplia experiencia y éxitos en Ligas y clubes de Argentina, México, Estados Unidos y Europa.

Inició su carrera como entrenador en 2011 con el River Plate, equipo con el que logró el ascenso a Primera División en su primer torneo como director técnico.

Un año más tarde llegó al Banfield de Argentina, club al que también ascendió a la Primera División.

Emigró a México en 2015 para ser director técnico del Guadalajara. Con Chivas, conquistó la Liga BBVA MX (Clausura 2017), dos Copas MX (Apertura 2015 y Clausura 2017), una Supercopa MX (2016) y la Copa de Campeones de la CONCACAF (2018), para sellar una de las épocas más exitosas de la historia reciente del rebaño.

Posteriormente, llegó al San José Earthquakes, de la MLS, y de 2022 al 2025 dirigió al AEK de Atenas, club con el que ganó la Liga y la Copa de Grecia.

En 2025, el estratega llegó al Sevilla, de la Liga de España, equipo al que dirigió hasta marzo de este año.

Como jugador, participó en equipos como River Plate (Argentina), Sevilla FC (España), Lazio (Italia), Parma (Italia), Inter de Milán (Italia), Brescia (Italia), Quilmes (Argentina), Fénix (Argentina) y Lyn Oslo (Noruega).

Ganó como futbolista la Liga Argentina, la Copa Libertadores, la Seria A, la Coppa y la Supercoppa Italiana, la UEFA Super Cup y la Recopa de Europa.

Fue jugador de la Selección Argentina que participó en las Copas del Mundo de la FIFA 1998 y 2002 y que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Con su liderazgo, el entrenador buscará llevar a Rayados a competir al más alto nivel y lograr los máximos resultados deportivos que espera y merece nuestra Afición.

¡Bienvenido a Rayados, Matías Almeyda!