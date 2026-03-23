Basilio García Sevilla, 23 MAR 2026 - 14:27h.

El club hace oficial que Almeyda no sigue y aún no ha confirmado su sustituto

En directo, la última hora sobre la posible destitución de Almeyda y la lista de sustitutos

Compartir







El Sevilla FC ha tomado a primera hora de la tarde de este lunes una decisión que estaba cantada desde la jornada del domingo. Matías Almeyda deja de ser el entrenador del primer equipo nervionense tras confirmarse su destitución. El club no ha confirmado aún quién será su sustituto, aunque los dos hombres que parten con ventaja son Luis García Plaza y Diego Martínez.

El lamentable partido del Sevilla el pasado sábado ante el Valencia CF ha acabado con el crédito de un Almeyda que tenía en el bolsillo al equipo, y durante buena parte de la temporada también a los aficionados. Su discurso y la versión fantasmagórica de los que comandan el club, que comparecen de tarde en tarde, le convirtieron prácticamente en el portavoz de la entidad, pero todo eso no ha sido suficiente. Los resultados mandan, solo ha ganado ocho partidos de 29 y el equipo está a tres puntos del descenso.

PUEDE INTERESARTE Del banquillo a la propiedad, una semana de pasión para el Sevilla

El de Azul dirigió el entrenamiento de recuperación en la mañana del domingo, y el equipo ha descansado este lunes. El martes volverán al trabajo, ya sin el argentino. Almeyda tardó cerca de una hora en salir a la rueda de prensa postpartido del sábado, argumentando que había sufrido una bajada de tensión, y con sus palabras evidenció que era consciente de que su segunda etapa en Nervión podría estar tocando a su fin pese a tener tres años de contrato -dos fijos y uno opcional-. Al Sevilla le tocará pagar su enésimo finiquito.

Así las cosas, se acaba el periplo de un nuevo entrenador del primer equipo del Sevilla. El cuarto desde que José María del Nido Carrasco es presidente; el octavo en tres años y medio -Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, Xavier García Pimienta, Joaquín Caparrós y Matías Almeyda-. Toda una trituradora de entrenadores, tal y como se le referenció al argentino en la rueda de prensa de su presentación el pasado mes de julio.

El comunicado del Sevilla

Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador del Sevilla FC. El técnico argentino deja el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán tras dirigir 32 partidos oficiales, 29 de ellos en LALIGA y 3 en la Copa del Rey tras su llegada en el verano de 2025 al club de Nervión.

El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales.