El plan de trabajo del Sevilla

Basilio García Sevilla, 23 MAR 2026 - 11:46h.

El futuro del entrenador argentino pende de un hilo

Del banquillo a la propiedad, una semana de pasión para el Sevilla

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El futuro de Matías Almeyda como entrenador del primer equipo del Sevilla FC pende de un hilo. Este lunes se espera que el consejo de administración tome una decisión, y todo hace indicar que el entrenador de Azul dejará de dirigir los designios sevillistas. El club baraja distintos sustitutos, aunque los dos hombres que parten con ventaja son Luis García Plaza y Diego Martínez.

El lamentable partido del Sevilla el pasado sábado ante el Valencia CF ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de buena parte del consejo de administración, que de tomar la decisión se encontraría ante un nuevo cambio de entrenador. El futurible sería el noveno en tres años y medio. Reflejo de la situación catastrófica del club.

En directo, todo lo que acontece sobre el futuro de Almeyda