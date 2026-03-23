En directo, la última hora sobre la posible destitución de Almeyda y la lista de sustitutos
El futuro del entrenador argentino pende de un hilo
Del banquillo a la propiedad, una semana de pasión para el Sevilla
El futuro de Matías Almeyda como entrenador del primer equipo del Sevilla FC pende de un hilo. Este lunes se espera que el consejo de administración tome una decisión, y todo hace indicar que el entrenador de Azul dejará de dirigir los designios sevillistas. El club baraja distintos sustitutos, aunque los dos hombres que parten con ventaja son Luis García Plaza y Diego Martínez.
El lamentable partido del Sevilla el pasado sábado ante el Valencia CF ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de buena parte del consejo de administración, que de tomar la decisión se encontraría ante un nuevo cambio de entrenador. El futurible sería el noveno en tres años y medio. Reflejo de la situación catastrófica del club.
En directo, todo lo que acontece sobre el futuro de Almeyda
El plan de trabajo del Sevilla
Mientras tanto, el Sevilla ha dado a conocer el plan de trabajo para los próximos días. El equipo ha descansado este lunes y regresará a los entrenamientos el martes a las 10.00 horas. Descansará el sábado y el domingo.
Diego Martínez, una opción 'de la casa'
El nombre de Diego Martínez está en la terna de candidatos a sustituir a Matías Almeyda. Dejó muy buena sensación en el club al ascender al Sevilla Atlético a Segunda División por última vez y conservar la categoría el primer año, pero en su periplo fuera de Nervión no ha cosechado grandes éxitos. Entrenó por última vez a la UD Las Palmas la pasada temporada, y no pudo evitar el descenso.
La opción de Luis García Plaza
Una de las opciones que baraja el Sevilla es la de Luis García Plaza, experimentado en situaciones de este tipo. Su último equipo fue el Deportivo Alavés, del que fue destituido en diciembre de 2024. Desde entonces, está sin equipo.
¡Bienvenidos!
El Sevilla FC está cerca de tomar una decisión con el futuro de Matías Almeyda.
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