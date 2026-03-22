Álvaro Borrego 22 MAR 2026 - 21:57h.

Aunque el Sevilla FC aún no ha tomado una decisión, el argentino vive sus horas más complicadas en Nervión

Almeyda, tras sufrir una indisposición, asume que la destitución "está dentro de las posibilidades"

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Matías Almeyda vive sus horas más complicadas como entrenador del Sevilla FC. Su futuro pende de un hilo y el club, ante la amenaza del descenso, sopesa su destitución. Aunque todavía no se haya tomado una decisión en firme, la salida del argentino podría ser cuestión de horas, salvo que se decida darle un match ball en Oviedo. A raíz de esa noticia han salido a la palestra varios nombres como posibles sustitutos, siendo Luis García Plaza o Diego Martínez algunos de los que más gustan en la planta noble del club. Incluso el propio Javi Martínez podría encajar.

Por el momento no parece que la prioridad sea alguna opción de la casa, como en su día se hizo con Joaquín Caparrós, aunque varios compañeros hablaban también de un posible regreso de Manolo Jiménez, que se marchó del Aris de Salónica hace justo un mes.

Sea como fuere, y a expensas de alguna decisión definitiva, el perfil a escoger podría ser un técnico que conozca la liga, el idioma y sobre todo este tipo de contextos. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Luis García Plaza. Su última aventura fue en el Alavés, al que ascendió a Primera División en la temporada 22/23. Con el conjunto babazorro consiguió una media de 1.48 puntos por partido, a priori suficiente para lograr los puntos que se presumen como necesarios para mantener la categoría. Con una dilatada trayectoria en LALIGA, también ha dirigido a equipos como Mallorca, Levante (al que también ascendió), Villarreal o Getafe. La suya parece la opción más fiable. Los compañeros de Radio Marca incluso señalaban que ya se habría producido un primer contacto para conocer su predisposición. Posee una gran experiencia en este tipo de contextos.

Otro de los nombres que emerge con fuerza es el de Diego Martínez. Uno de los grandes anhelos del sevillismo desde que conformó aquel histórico plantel en el Sevilla Atlético, aunque su impacto se haya diluido en cierta medida con el paso de los años. Reconocido por su capacidad de gestión de grupos, entre sus logros aparece un ascenso a Primera o una histórica clasificación para Europa con el Granada. También ha entrenado a Osasuna, Espanyol y Las Palmas, siendo esta su última aventura como entrenador.

Con el deseo de lograr un componente más emocional aparecería el nombre de Manolo Jiménez, aunque algunas fuentes señalan que por el momento no ha habido contactos. Desde su salida del Sevilla FC, allá por 2010, ha pasado por LALIGA (Zaragoza), Chipre, Qatar, Paraguay y Grecia, donde llegó a levantar una Liga y una Copa griega. Haciendo un repaso a la lista de entrenadores libres, y que puedan casar con lo que buscaría el Sevilla FC, aparecen otros nombres como Jagoba Arrasate, Javi Gracia, relacionado con el club en innumerables ocasiones, o Imanol Alguacil, que estuvo a un paso de firmar en junio. En cualquier caso, a estas horas todo lo que se hable está en fase embrionaria. Lo único claro es que Matías Almeyda parece tener las horas contadas y el club ya busca un posible reemplazo.