Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 12:29h.

El periodista cree que no hay un desastre igual en la historia de la Fórmula 1

Antonio Lobato desvela al fin por qué Fernando Alonso sigue enfadado con él: "Viene de Bakú 2023"

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Antonio Lobato vuelve a estar en el foco mediático con unas declaraciones bastante duras sobre el proyecto de Aston Martin. El periodista ha sido entrevistado por Senén Morán y han repasado la vida del narrador de la Fórmula 1 en España. Uno de los temas que se han hecho más virales a raíz de la entrevista ha sido la 'bronca' que tiene Fernando Alonso con Lobato y este último ha explicado el motivo. Otra de las cuestiones que se tratan el vídeo es sobre el presente de Aston Martin y el periodista no ha dudado en opinar sobre el proyecto de la escudería británica y Honda.

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Antonio Lobato sobre el proyecto de Aston Martin: "No hay un desastre igual"

En la entrevista, Antonio Lobato repasa cuales han sido los pasos de los de Silverstone para llegar hasta aquí y habla de la temporada 2023, donde Fernando Alonso consiguió 8 podios. "Todo fue un espejismo. Acertaron, pero los grandes estaban perdidos", confesó. Cuando ha sido preguntado por el presente de la escudería británica ha asegurado que el proyecto de Aston Martin es "la mayor pifia de un equipo en a historia de la Fórmula 1". El periodista ha hablado sobre el momento por el que están pasando Alonso y la escudería británica y ha sido claro con sus declaraciones. "Había una expectativa enorme y van y la 'pifian' porque la asociación con Honda no funciona. Es un desastre. No hay uno igual en la historia de la Fórmula 1. Buscando precedentes, el más cercano era el de McLaren-Honda y en las dos historias ha estado Fernando", dijo Lobato.

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El periodista no se explica como un talento del nivel de Alonso no ha conseguido tener la carrera que otros pilotos de ese mismo escalón si han logrado. "No sé si es mala suerte o elegir mal". Lobato insinuó que quizás muchas de las decepciones del piloto asturiano han sido causadas por un error al decidir fichar por esos equipos. "A lo mejor es muy bueno en la pista pero muy malo tomando decisiones de a donde ir, pero lo de Aston Martin nadie lo vio venir", declaró.