Diego Páez de Roque 08 MAY 2026 - 09:56h.

España ya tiene la quinta plaza de Champions, pero aún puede tener más clasificados en Europa

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El Rayo Vallecano le ha hecho un gran favor al fútbol español. Con todos los demás equipos de LALIGA eliminados en sus respectivas competiciones europeas, siendo la más reciente la del Atlético de Madrid contra el Arsenal, el conjunto vallecano era el único capaz de mantener la quinta plaza de Champions League para los equipos españoles.

Para ello, se tenían que dar una serie de combinaciones, pero había un supuesto 'sencillo' con el que se lograba: ganar el partido. Alemao, con su tanto antes del descuento, y sobre todo Augusto Batalla, deteniendo el penalti en el último minuto, hicieron esto posible.

Qué equipos clasificarían a Europa si el Rayo gana la Conference

Por el momento, España tiene asegurada a 5 equipos en la Champions League de la temporada 2026/27 que serán FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y, muy posiblemente, Real Betis, que ocupa la quinta posición en LALIGA. Otra clasificación asegurada a competición europea es la de la Real Sociedad, quien jugará Europa League por ganar la Copa del Rey.

A partir de ahí, se abre un abanico de posibilidades que podría terminar con hasta 9 equipos españoles clasificados para competiciones europeas, donde dependerá de lo que hagan Real Sociedad y Rayo Vallecano en lo que resta de temporada.

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Vamos por partes. La Real Sociedad tiene asegurada la plaza en Europa League, por lo que si el conjunto de Matarazzo no termina en puestos de Europa League (es decir, del séptimo puesto hacia arriba), España contaría con dos equipos en dicha competición, con el sexto clasificado (ahora mismo Celta de Vigo) y el conjunto donostiarra.

Sin embargo, si el Rayo Vallecano logra ganar la Conference League y no termina en puestos europeos, este también se uniría a Real Sociedad y el sexto clasificado de LALIGA para disputar la Europa League, lo que haría que 8 equipos de LALIGA (5 en Champions y 3 en Europa League) jugasen competiciones europeas.

¿Es posible que LALIGA pueda tener 9 equipos en competiciones europeas? Pues sí, aunque aún se deben dar varios factores para ello. El primero de ellos es, como hemos mencionado anteriormente, que el Rayo Vallecano gane la Conference League y no termine en puestos europeos.

A esto hay que sumarle la posición de la Real Sociedad. Si se da que el conjunto vallecano gana la final contra el Crystal Palace y los de Matarazzo terminan fuera de posiciones europeas (del octavo puesto para arriba), sería ese séptimo clasificado en LALIGA el que obtendría el pase a la Conference League. Actualmente, el Getafe es quien ocupa ese lugar, aunque tanto Athletic como Osasuna están muy cerca de los de Bordalás.

Así, con 5 clasificados a Champions League, uno a Europa League vía LALIGA, la Real Sociedad por ganar la Copa del Rey, el Rayo si finalmente gana la Conference League y el séptimo de LALIGA a la Conference League, haría posible que 9 equipos de españoles puedan disputar competiciones europeas.

Existe un supuesto, algo extraño, que dejaría a LALIGA sin representante en la Conference League. Y es que si la Real Sociedad o el Rayo Vallecano (siempre y cuando gane la final contra el Crystal Palace) terminan en séptima posición, ningún equipo iría a la Conference League, pues ambos habrían conseguido el pase a la Europa League por otras vías.