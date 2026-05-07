El exjugador del Rayo aparece en Movistar con peluca morada

Clasificación de la plaza extra de Champions League tras el pase de Rayo Vallecano y Friburgo

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7 de mayo de 2026. Un día para la historia: el Rayo Vallecano se ha metido en la primera final europea de su historia. Lo ha hecho en Francia, concretamente en Estrasburgo, donde ha ganado 0-1 para doblar su ventaja tras el 1-0 del partido de ida, en ambos casos con goles de Alemao. Una cita con la historia que ha hecho a Piti, exjugador rayista y comentarista en Movistar, cumplir su promesa en pleno directo.

Una vez concluido el partido, Piti ha aparecido con una peluca morada en plena retransmisión de Movistar. Lo prometió en los días previos y lo cumplió el día de la verdad, sin ningún tipo de rubor, ante la sorpresa y la alegría de la presentadora, Susana Guasch.

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Todo ello tras una cita con la historia que se fraguó en el Stade de la Meinau. Alemao anotó el 0-1 en un primer tiempo en el que el Rayo pasó por encima de los franceses hasta el punto de perdonar varias ocasiones manifiestas. Pasó lo mismo tras el paso por vestuarios, con un cúmulo de situaciones que no acabaron en la red. Y tocó sufrir en el tramo final, con Augusto Batalla parando un penalti y su posterior rechace en el tiempo añadido, impidiendo la reacción del Estrasburgo.

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Así pues, el Rayo jugará la final de la Conference el próximo miércoles 27 de mayo ante el Crystal Palace en Leipzig. Allí habrá cerca de 11.500 aficionados que se desplazarán desde el barrio hasta la ciudad alemana. Sea lo que sea, será una cita con la historia. Y a su vez, por si fuera poco, sirve a España para para certificar de manera matemática la plaza extra para la próxima Champions League, por lo que el quinto de LaLiga irá a la máxima competición europea, el sexto a la Europa League y el séptimo a la Conference. Todo ello sin contar con la Real Sociedad... y con el propio Rayo, que si gana la Conference también obtendría billete para la próxima Europa League.