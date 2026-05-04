Fran Fuentes 04 MAY 2026 - 10:55h.

Los hechos sucedieron en 2022; una cámara le captó 'in fraganti'

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El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha condenado al exfutbolista Francisco Medina Luna, conocido como Piti, a seis meses de multa por un delito de daños. De este modo, se considera acreditado que el exjugador del Rayo Vallecano rayó de forma intencionada un vehículo estacionado en un aparcamiento de un centro comercial en la Comunidad de Madrid, perteneciente al presidente del Atlético Pinto, José María Garzón. La resolución, dictada con la conformidad del acusado, fija una sanción económica de aproximadamente 550 euros, calculada sobre una cuota diaria durante seis meses, e incluye el abono de las costas procesales. Así lo adelanta el diario El Mundo.

De este modo, los hechos se remontan al 12 de octubre de 2022, cuando el exjugador se aproximó a un turismo de alta gama que se encontraba estacionado. El barcelonés procedió a causar desperfectos en varias de sus partes laterales. La acción quedó registrada por sistemas de videovigilancia instalados tanto en el recinto como en el propio vehículo, lo que permitió su identificación. Tras la interposición de la correspondiente denuncia, el acusado reconoció los hechos, lo que facilitó la tramitación del procedimiento judicial.

Así las cosas, el vehículo afectado presentaba daños en distintas zonas de la carrocería, cuya reparación fue valorada pericialmente en 798,60 euros. La sentencia establece la obligación de indemnizar al propietario por dichos desperfectos, además de asumir los gastos derivados del proceso. La investigación determinó la intencionalidad en la conducta, sin que se hayan detallado públicamente otros elementos adicionales en la resolución.

En el ámbito deportivo, Piti desarrolló una extensa carrera profesional en el fútbol español, destacando principalmente por su etapa en el Rayo Vallecano, donde militó durante varias temporadas. También formó parte de las plantillas de clubes como el Real Zaragoza y el Granada CF, además de competir en ligas internacionales en los últimos años de su trayectoria. Tras su retirada como jugador en activo, inició su formación como técnico y mantuvo vinculación con estructuras deportivas en categorías inferiores, participando en proyectos de gestión dentro del fútbol modesto.