"Me parece una sanción excesiva. Aquí vemos que no somos todos iguales", dice el jugador

Las dos polémicas que reclamó el Rayo ante el Estrasburgo: "Es penalti, la pelota está en juego"

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Isi Palazón, jugador del Rayo Vallecano, ha pasado este jueves por los micrófonos de Movistar tras el triunfo ante el Estrasburgo (1-0) en la ida de semifinales de la Conference League. El jugador se ha mostrado contento por el resultado y también ha hablado por primera vez de la dura sanción de siete partidos que le ha impuesto el Comité de Disciplina tras su expulsión el pasado fin de semana.

Una noche histórica para el club: "Vaya equipo. Esto viene de muchos años atrás construyéndose. Hemos vivido una gran noche junto a nuestra gente, nuestra afición, nuestra familia, nuestro barrio. Una noche para el recuerdo".

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Resultado bueno pero corto: "Nos vamos contentos, hemos hecho una gran segunda vuelta. Podíamos haber metido algún gol más, pero sabemos que allí será muy disputado, como la primera parte. Saldremos a ganar, como hacemos siempre".

Las decisiones arbitrales del partido: "Como comprenderás, después de esta semana no voy a entrar en detalles arbitrales. Me lo quedo para mí mejor".

Cómo estás tras la sanción de siete partidos: "Me enteré comiendo con mi pareja, fue un día muy duro para mí. Habrá que afrontarla, ya está el abogado del club está intentando hacer su trabajo. Me parece una sanción excesiva. Aquí vemos que no somos todos iguales. A ver lo que pasa estos días".

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Qué hace tan grande a Vallecas: "Esta gente. Hoy tenemos la alegría de haber ganado, pero también podía haber salido cruz y seguramente esta gente habría estado con nosotros hasta el final. Al salir seguramente también estarán. Tenemos la vuelta, nos apoyarán seguro y pase lo que pase, nos apoyarán. Es super importante, los días de partido, prepartido, entrenamiento, en cualquier cafetería nos apoyan y cuidan. Es de agradecer, sobre todo a los que somos de fuera. Es lo que intentamos inculcar a la gente nueva, la importancia de sentirse valorado por la gente y darlo todo en el campo".