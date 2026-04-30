Pese a la fama, el equipo rojiblanco fue el más ofensivo de los cuatro semifinalistas en los partidos de ida

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Hay quienes piensan que el Atlético de Madrid sigue siendo un equipo defensivo. Que se dedica a encerrarse atrás, a jugar al contragolpe, a pegar balonazos arriba, a juntar líneas. Que es muy fuerte en el balón parado y que defiende de maravilla. Probablemente, quien aún sostenga ese argumento lleve más de un lustro sin ver fútbol, pues el equipo de Diego Pablo Simeone hace mucho tiempo que dejó de tener esas características. Y los datos lo corroboran.

Hay una estadística que lo dice todo: el Atlético es el equipo que más disparos ha realizado en los dos partidos de ida de semifinales de la Champions League. Según los datos de Sofascore, los colchoneros realizaron 18 tiros en total y generaron 2,21 goles esperados (xG), aunque sólo anotaron uno. Y de penalti, pues jugadores como Griezmann o Lookman fallaron varias ocasiones claras.

Su oponente, el Arsenal, realizó 11 disparos en ese mismo partido y generó 1,51 xG, según las estadísticas de Sofascore. Pero es que el dato cobra aún mayor importancia si se compara con lo sucedido en el PSG-Bayern, catalogado por muchos como uno de los mejores partidos de la historia de la competición. El PSG realizó 12 disparos y el Bayern, 10. Los goles esperados de los galos se quedaron en 1,9 pese a anotar cinco, mientras que los alemanes alcanzaron los 3,06, el xG más alto de la semifinales.

Fue un duelo, además, marcado por la 'ausencia de porteros'. A Neuer le marcaron cinco goles en cinco disparos a puerta, mientas que Safonov encajó cuatro tantos en seis disparos. Sin duda, las delanteras se impusieron a las defensas.

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Los datos goleadores del Atlético de Madrid en la Champions League

En ElDesmarque ya lo avisamos el pasado mes de marzo: el Atlético es el equipo más divertido de la Champions League. Saca la pelota desde atrás, comete riesgos en defensa, le cuesta defender el balón parado y los centros laterales, ataca con verticalidad y calidad. Marca muchos goles, recibe mucho goles. Y los datos también corroboran esa nueva realidad.

Hasta la fecha, el Atlético ha disputado 17 partidos en la presente edición de la Champions en los que ha logrado 35 goles a favor y 27 goles en contra. Es decir, que esos 17 encuentros han generado 62 goles. Destacan especialmente los 15 goles encajados en la Fase Liga y las dos primeras eliminatorias: 7-4 ante el Brujas y 7-5 ante el Tottenham.

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De los cuatro semifinalistas, el único equipo cuyos partidos han generado más goles es el PSG, con 64 tantos y un balance de 53 a favor y 21 en contra. No anda lejos el Bayern, en su caso más meritorio porque no jugó el playoff de repesca: 42 a favor, 19 en contra y 61 en total, marcados especialmente por aquel 10-2 que endosó a la Atalanta en octavos.

Muy lejos queda el Arsenal, que tampoco jugó el playoff. Sus 15 partidos europeos han generado sólo 34 goles: 28 a favor y apenas 6 en contra. Ese último dato habla a la maravilla del nivel defensivo del equipo de Mikel Arteta, su gran baza para intentar cargarse al Atlético antes de la gran final de Budapest.