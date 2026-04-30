Saray Calzada 30 ABR 2026 - 16:32h.

Marcos Llorente ha respondido en sus redes al artículo que le dedicó un medio de la prensa inglesa

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Marcos Llorente es un firme defensor de la exposición a la luz solar y se ha manifestado en contra de las cremas de proyección solar. Su activismo en redes no solo se comenta en España, sino que ha trascendido a Inglaterra. En la prensa inglesa se hicieron eco de esta defensa del jugador del Atleti y le dedicaron un artículo en la previa al partido de la ida de Champions contra el Arsenal.

"Es más conocido como una amenaza para la salud pública que para la defensa del Arsenal". Fue una de las frases que le dedicaron en el artículo. Esto no ha sido ajeno a Marcos Llorente y horas más tarde del partido que se celebró en el Metropolitano respondió a esta publicación en donde venía recogido que era "el enemigo de las autoridades sanitarias".

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Marcos Llorente responde al artículo que le criticó

"Cuanto más se critica un mensaje con sentido y base, más lejos llega. Solo puedo dar las gracias por amplificarlo. No todo el mundo está en el mismo punto para entender ciertas cosas. El que sabe a dónde va, no pierde el tiempo con el ruido que encuentra por el camino. Seguimos. FH", decía en Instagram.

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Al jugador del Atlético de Madrid no le ha sentado nada bien que le dedicaran palabas como estas: "¿Cómo frenar a Marcos Llorente? Esta es la pregunta que se plantean tanto en el Arsenal, que se enfrenta al Atlético de Madrid de Llorente en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el miércoles, como en el Ministerio de Sanidad español".

Pero lo cierto es que Marcos Llorente y el resto de jugadores del Atleti sí supieron frenar a un Arsenal que en teoría llegaba como favorito, aunque esté en sus horas más bajas de la temporada. Por momento el equipo del Cholo fue superior y solo la falta de puntería evitó que se fueran con una mayor ventaja para la vuelta.