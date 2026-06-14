La situación real de la salida del Betis de Sergi Altimira, que espera una respuesta del Leipzig

Álvaro Borrego 14 JUN 2026 - 11:41h.

El Sporting de Portugal no ha mejorado aún su primera oferta, mientras que el jugador ve con mejores ojos una salida a la Bundesliga

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El futuro de Sergi Altimira no está ni mucho menos decidido, a pesar de las informaciones que hablaban sobre un supuesto acuerdo para marcharse a Portugal, y en esta casa intentaremos arrojar algo más de luz sobre la última hora del entuerto. El Real Betis y el Sporting de Portugal mantienen abierta una negociación de manera formal, pero esa supuesta oferta de 18+4 millones de la que hablaban en el país vecino no se ha producido. A 14 de junio la única propuesta sobre la mesa es la presentada hace tres semanas, avanzada por este periódico, a través de la cual ofrecían 14 millones fijos más tres en variables. Una sugerencia que fue rechazada de inmediato. Y esta no se ha subido ni se ha mejorado, de momento. Hace unos días se retomaron las negociaciones entre clubes, registrando avances importantes, pero la realidad es bien distinta, por lo que en ningún caso puede haber acuerdo más allá de esas intenciones verbales.

A estas horas el Sporting de Portugal no ha mejorado la primera propuesta. O lo que es lo mismo, esa supuesta segunda oferta no ha llegado por escrito, lo que no quiere decir que sí puedan hacerlo en los próximos días. Sea como fuere, la iniciativa de los portugueses ha quedado 'enfriada' por el deseo del propio jugador, que por el momento se mantiene a la espera de lo que decida hacer el RB Leipzig.

Altimira prefiere al RB Leipzig... que sigue sin dar señales

Marcel Schäfer, director deportivo del RB Leipzig, se reunió el pasado 11 de mayo con Sergi Altimira en un conocido restaurante de la ciudad hispalense para conocer su predisposición de cara a una posible salida este verano. Desde entonces el deseo de marcharse a Alemania ronda en la cabeza del futbolista, que de salir priorizaría ir a la Bundesliga. Un escenario que le viene de maravillas a su fútbol y donde ya despertó el interés de clubes como el Eintracht de Frankfurt, además del atractivo que supone jugar la Champions League con un club en constante crecimiento.

La gran novedad es que en el Real Betis reconocen que se han abierto las negociaciones de manera formal con el RB Leipzig, aunque de momento no han trasladado ninguna oferta más allá de poner en conocimiento el interés. Algo que en Heliópolis esperan pero que no se ha producido. En todo este contexto conviene recordar que cuando fichó por el conjunto verdiblanco Sergi Altimira pactó guardarse un 15% de una venta futura, por lo que en un supuesto traspaso de 20 millones el jugador se embolsaría unos tres millones de euros.

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Sea como fuere, en todo este escenario el beneficiado parece ser el Real Betis, al que le favorece una 'subasta' pública por Sergi Altimira. El club quiere hacerse fuerte y en ningún caso malvenderá a un jugador con mercado en varias de las mejores ligas de Europa. En resumidas cuentas, la información a día de hoy es la siguiente. El Real Betis negocia de manera paralela con los dos clubes. El Sporting de Portugal aprieta y promete mejorar su oferta, aunque de momento no lo han hecho, mientras que el futbolista espera un movimiento del RB Leipzig para decidir su futuro. Un paso al frente que por el momento tampoco ha llegado. Por eso todo está abierto a estas alturas. Habrá resolución más pronto que tarde, con los béticos como grandes victoriosos.