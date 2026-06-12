Álvaro Borrego 12 JUN 2026 - 14:44h.

El Betis ha firmado para su cantera a Pablo López Estirado (2010), Adrián Sina (2011), Juan José García (2012) y Mateo Luz (2013)

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La cantera del Real Betis se ha convertido en uno de los mayores caladeros de talento del país, opositando a ser el futuro motor económico de la entidad. Una estructura que ha dejado más de cien millones de euros en las arcas del club solo en la última década y que supone todo un atractivo no solo para los jugadores andaluces, sino para futbolistas llegados de todas partes de España. Su buen hacer también cala en la propia ciudad y para muestra de ello lo que describimos a continuación. Y es que según ha podido saber ElDesmarque, el conjunto verdiblanco ha 'pescado' en la cantera del eterno rival, firmando hasta a cuatro futbolistas del Sevilla FC. Pablo López Estirado (2010), Adrián Sina (2011), Juan José García (2012) y Mateo Luz (2013).

Pablo López (2010) es un extremo derecho de 16 años que esta temporada ha sido campeón con el cadete del Sevilla FC en División de Honor Andaluza. El conjunto sevillista lo firmó hace dos veranos procedente del Flecha Negra (de donde salió Assane Diao) y después de dos campañas vistiendo de rojiblanco la próxima hará lo propio en el juvenil del Real Betis. En el Liga Nacional coincidirá con Zsombor Molnar, un extremo -aún en su segundo año de cadete- de 188 centímetros e internacional con la selección sub16 de Hungría.

Hace unos días se filtraba ya la incorporación de Adrián Sina (2011), que disputará su segundo año de cadete en el Real Betis junto al equipo que encabeza Thiago Polo. El extremo es español pero tiene ascendencia albanesa, de ahí que sea internacional sub14 con Albania.

Juan José García de la Vega (2012) es un delantero que ha militado esta temporada en el infantil de División de Honor, con el que ha disputado un total de 21 partidos. Pasará la próxima campaña a la categoría cadete. El último en discordia, y el más joven de todos ellos, es Mateo Luz Allende (2013). Se trata de un extremo que este curso ha militado en el infantil de Primera Andaluza del Sevilla FC, que lo firmó hace dos veranos procedente del Recreativo de Huelva.