El Betis caza en la cantera del Cádiz y se lleva al hermano de Carlos Álvarez

Juan Pérez 12 JUN 2026 - 11:41h.

Ovi, el nuevo punta verdiblanco, ha confirmado el fichaje en sus redes sociales

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El Real Betis proyecta la próxima temporada de la cantera con una incorporación en la delantera tras hacerse con los servicios de Alejandro Oviedo, jugador de 16 años procedente de las categorías inferiores del Cádiz. El punta llega con la vitola de ser uno de los goleadores del equipo con experiencia en La Masía y la operación puede tener continuidad con la contratación de su excompañero de equipo Nacho Álvarez, el hermano del levantinista Carlos Álvarez.

Alejandro Oviedo, más conocido como Ovi, llega procedente del Cádiz de División de Honor cadete tras una temporada donde ha anotado nueve goles en 23 partidos, uno de ellos de penalti. El jugador nacido en Sanlúcar de Barrameda pasó antes por la cantera del FC Barcelona a la que llegó en 2021 para incorporarse a las filas del equipo infantil. De hecho fue una de las estrellas del equipo culé en LaLiga Promises del año siguiente, donde compartió equipo entre otros con Marc Guiu, actual jugador del Chelsea.

Él mismo ha confirmado el fichaje tras subir a redes sociales su primer contacto con la camiseta verdiblanca así como la firma que le une ahora al club, agradeciendo al mismo tiempo la confianza: "Muchas gracias Real Betis por confiar en mí y darme esta gran oportunidad. Muy feliz e ilusionado con este proyecto. Con ilusión, trabajo y muchas ganas de darlo todo".

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El caso de Nacho Álvarez es diferente porque todavía no tiene oficialidad, pero desde Cádiz el periodista J. M. Merino avanza que si nada cambia, firmará con el conjunto de Heliópolis. Nacho compartía equipo con Ovi en el cadete de División de Honor Andaluza y partía desde la derecha en la zona del ataque desde donde consiguió cinco goles en los 24 partidos que jugó, 19 de ellos como titular.

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Tras un paso de cuatro años por la cantera sevillista de donde también surgió su hermano, ahora un fijo en el Levante, el extremo derecho pasó al Calavera, posteriormente a la Selección Sevilla Cadete y en este último año ha brillado en al Cádiz. La conexión de Carlos Álvarez con su hermano Nacho se comprobó públicamente el año pasado con el ascenso del Levante, momento en el que lo acompañó posando con la camiseta granota. Una doble incorporación, que de confirmarse, puede fortalecer la ofensiva del próximo año en los escalafones inferiores.

A la espera de saber cómo finaliza el caso con Nacho Álvarez, la configuración de la cantera deja varios cambios con el fichaje de Oviedo, que va a la plantilla del Juvenil B. Otro de los fichajes del Betis para la cantera, Chus Abad, viaja directamente al Juvenil A mientras que Sandro, hasta ahora cadete del Granada, pasa al Juvenil Liga Nacional B.