Alberto Cercós García 06 JUN 2026 - 16:32h.

El Real Betis es uno de los favoritos para ganar LALIGA FC FUTURES y su entrenador aplaude la filosofía de su equipo

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El Real Betis sigue confirmando en LALIGA FC FUTURES que es uno de los grandes candidatos al título. El conjunto verdiblanco, que hace apenas unos meses se proclamó campeón del Mundialito de Clubes en Brunete, ha alcanzado los cuartos de final del torneo que se disputa en Vila-real con unos números que impresionan: 18 goles a favor y solo uno en contra. Sin embargo, Alejandro Cambriles, entrenador del equipo, prefiere alejarse de cualquier discurso triunfalista y pone el foco en el crecimiento de sus jugadores. “La verdad es que estamos bastante contentos con cómo están desarrollando el juego los chavales. No nos quedamos con el resultado final. Siempre pensamos que, independientemente del resultado, hay cosas que mejorar y cosas muy positivas con las que nos tenemos que quedar”, explicó en ElDesmarque tras ganar a la Real Sociedad y lograr un billete para los cuartos.

Los resultados respaldan el excelente momento de la cantera bética, pero Cambriles insiste en que no existe ninguna fórmula mágica detrás del éxito. Para el técnico, la clave reside en una metodología de trabajo consolidada durante años y centrada en la evolución individual de cada futbolista. “Secreto realmente ninguno. Solo tenemos un modelo de trabajo muy establecido, que nosotros pensamos que es el mejor para que los jugadores se vayan desarrollando individualmente”, señaló. Una filosofía que, según explica, está dando frutos de manera progresiva: “Poco a poco vamos viendo los frutos. Vemos que los jugadores van avanzando, van mejorando día a día, y ese es el mayor objetivo que tenemos nosotros”. Esa apuesta por la formación está permitiendo al Betis competir al máximo nivel sin perder de vista la esencia del fútbol base.

El Betis forma con la mirada puesta en el futuro

La fortaleza del proyecto, además, trasciende los resultados de un torneo concreto. Cuestionado por la presencia cada vez más habitual de futbolistas formados en Heliópolis en el primer equipo, Cambriles recordó que se trata de un trabajo a largo plazo. “No es un resultado a corto plazo. Realmente es un trabajo de mucho tiempo atrás, muchos años trabajando, y con el tiempo al final todo se va poniendo en su sitio”, afirmó. El entrenador destacó que los frutos de una cantera no aparecen de inmediato, pero que la continuidad en una misma línea metodológica acaba generando resultados visibles. “Cuando llevamos ya un periodo importante de tiempo trabajando con nuestro modelo, pues se van viendo los resultados”, añadió.

En un equipo que está maravillando por su capacidad ofensiva y su solidez defensiva, varios nombres propios han comenzado a destacar entre los aficionados presentes en Vila-real. Sin embargo, Cambriles quiso poner en valor el colectivo por encima de cualquier individualidad. “Realmente tenemos una plantilla muy equilibrada. Nosotros hacemos cambios y realmente se nota poco el que entra por el que sale”, explicó. Aunque reconoce que “el que hace goles o el que da el último pase es lo que más resalta en la competición”, el técnico se mostró satisfecho con toda la plantilla y especialmente optimista con el futuro de sus jugadores. “Estamos muy contentos con todos. Son jugadores que están creciendo en el día a día y tienen un futuro por delante maravilloso”, concluyó. Con esa mezcla de talento, trabajo y madurez competitiva, el Real Betis afronta los cuartos de final ante el Getafe como uno de los rivales a batir en LALIGA FC FUTURES.