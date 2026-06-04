Iker Casillas pone en valor LALIGA Futures: "Compiten y se forjan grandes jugadores"

Alberto Cercós García 04 JUN 2026 - 21:04h.

Iker Casillas ha estado presente en la presentación de la 33ª edición de LaLiga Futures, en Villarreal

Las dos reacciones de Iker Casillas a la rueda de prensa de Florentino Pérez y contra José Mourinho

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La emoción, la ilusión y los valores del fútbol base volvieron a ser protagonistas en LaLiga FC Futures, el prestigioso torneo que reúne a los equipos alevines sub12 de los 20 clubes de Primera División. Más allá de los resultados y la competición, el campeonato se ha consolidado como un escaparate para las futuras promesas del fútbol español y como un espacio donde se fomentan valores como el compañerismo, el respeto y la deportividad. Precisamente sobre esa dimensión formativa quiso poner el foco Iker Casillas, una de las figuras más destacadas presentes en el evento de presentación, al destacar la importancia de que los jóvenes disfruten de la experiencia sin perder la esencia de su edad.

El exportero del Real Madrid recordó que lo más especial de este tipo de torneos es la ilusión con la que los niños afrontan cada partido. “Vienen con una ilusión absoluta”, señala en ElDesmarque, subrayando además que muchos de ellos empiezan a sentirse protagonistas de un sueño que algún día podría convertirse en una carrera profesional. Sin embargo, Casillas insistió en la necesidad de mantener el equilibrio entre la competición y la diversión. “Son niños y tienen que divertirse, tienen que pasárselo bien; competir, por supuesto, pero también mantener esa parte de inocencia”, explica. Un mensaje que encaja con la filosofía de un torneo que busca formar futbolistas, pero también personas.

Iker Casillas y una mirada al futuro

El Campeón del Mundo en 2010 con España, puso como ejemplo la trayectoria de numerosos jugadores que pasaron por este mismo escenario años atrás. Casillas recordó que algunos de sus propios compañeros participaron en torneos de categorías inferiores similares antes de convertirse en futbolistas de élite e incluso llegar a la Selección Española. Para el madrileño, esa conexión entre generaciones es uno de los grandes atractivos de la competición. Ver a niños de apenas 11 o 12 años competir hoy en los mismos campos donde comenzaron algunos referentes del fútbol nacional alimenta la ilusión de jugadores, familias y aficionados.

En ese sentido, Casillas expresó su deseo de que algunos de los jóvenes presentes en esta edición puedan seguir el mismo camino y convertirse en referentes del futuro. “Ojalá el día de mañana cualquiera de los que están aquí jugando pueda dar ese paso”, afirma. Aunque reconoció con humor que eso significará que el tiempo ha pasado muy rápido, el exguardameta considera que el verdadero éxito del torneo reside en comprobar cómo estos niños crecen rodeados de valores positivos y oportunidades para desarrollarse. Porque, más allá de los trofeos, LaLiga FC Futures continúa siendo una ventana al futuro del fútbol español y una celebración de todo lo que representa el deporte en sus etapas más formativas.