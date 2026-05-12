Celia Pérez 12 MAY 2026 - 20:08h.

El que fuera portero del Madrid ha reaccionado a ambas cuestiones en redes

Los cinco señalados de Florentino Pérez durante su rueda de prensa con el Real Madrid

Compartir







El Real Madrid está viviendo un tramo final de temporada de lo más convulso. A las dudas deportivas del equipo se le une la incertidumbre en el banquillo, con José Mourinho emergiendo como favorito para sustituir a Arbeloa, a un vestuario que se ha convertido en un polvorín y a una comparecencia pública de Florentino Pérez para tratar de calmar las aguas sobre todo lo que está ocurriendo alrededor del club madridista. Las reacciones no se han hecho esperar y una de ellas proviene de Iker Casillas.

El que fuera portero del Real Madrid ha utilizado su perfil de X para hablar de las dos cuestiones más candentes. La primera, de José Mourinho, y su opinión acerca de que no debería de coger las riendas de la primera plantilla. "No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas", escribió.

Y la siguiente reacción ha llegado con la rueda de prensa de Florentino Pérez, a la que el que exportero reaccionó con un icono de un muñeco tocándose la frente con la mano y posteriormente otro post en el que lanzaba una encuesta para ver la opinión de sus seguidores sobre la comparecencia del presidente blanco. "Te ha gustado la rueda de prensa de Florentino Pérez? A mí sí", ha señalado.

PUEDE INTERESARTE El último palo a Kylian Mbappé, hasta en Francia ponen a Olise por delante de él

PUEDE INTERESARTE En vídeo, qué opina la afición del Real Madrid de la vuelta de José Mourinho

En poco más de una hora, la encuesta lanzada por Casillas en redes sociales ya cuenta con más de 17.000 votos, más de 700 comentarios, más de 200 retuits y mil likes. Todo ello tras una rueda de prensa en la que el presidente blanco ha querido dejar claro por activa y por pasiva que el gran objetivo de dicha comparecencia es la convocatoria a unas elecciones a la que se piensa presentar, pero en la que también ha querido mostrar su malestar con todas las informaciones que están saliendo alrededor del club madridista.