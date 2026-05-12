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En vídeo, qué opina la afición del Real Madrid de la vuelta de José Mourinho

En vídeo, qué opina la afición del Real Madrid de la vuelta de José Mourinho
La afición del Madrid opina de Mourinho. ElDesmarque
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José Mourinho es el principal candidato al banquillo del Real Madrid. Aunque otros nombres siguen sonando, como los de Klopp o Cesc, la vuelta del portugués está más cerca que nunca. Y con la mirada puesta en la anterior etapa de 'The Special One' en la capital, la afición responde en los micrófonos de ElDesmarque sobre lo que puede suponer su regreso al banquillo del Bernabéu.

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