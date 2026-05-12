Jorge Morán 12 MAY 2026 - 15:02h.

José Mourinho es el principal candidato para el banquillo blanco

El papel fundamental de Vinicius en el Real Madrid y cómo recibiría a José Mourinho

Compartir







José Mourinho es el principal candidato al banquillo del Real Madrid. Aunque otros nombres siguen sonando, como los de Klopp o Cesc, la vuelta del portugués está más cerca que nunca. Y con la mirada puesta en la anterior etapa de 'The Special One' en la capital, la afición responde en los micrófonos de ElDesmarque sobre lo que puede suponer su regreso al banquillo del Bernabéu.