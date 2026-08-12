El Valencia acuerda con Arnau Martínez su fichaje y solo falta un último visto bueno

Ángel Cotán 12 AGO 2026 - 19:59h.

El lateral se decanta por el equipo ché

El capitán del Girona, la gran prioridad

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El Valencia CF intensifica movimientos por el ansiado lateral derecho. En otro mercado difícil para la dirección deportiva, este perfil de la zaga ha sido el que más problemas ha generado. Tras caerse primeras opciones que parecían cerradas, el club ché cambió el tiro y apostó por Arnau Martínez. Relacionado con clubes europeos en esta ventana estival, el capitán del Girona se acerca considerablemente a Mestalla.

Pese al descenso del conjunto catalán a LALIGA Hypermotion, en Montilivi tenían claro que se mantendrían firmes por uno de sus activos más importantes. El Valencia ha tanteado la operación con un montante que ronda los cinco millones de euros, y en paralelo, ha alcanzado un acuerdo total con Arnau Martínez.

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El Valencia acuerda con Arnau Martínez su fichaje

Según avanza SER Deportivos Valencia, el club ché ha acordado todos los detalles del futuro contrato del futbolista de Premià de Dalt en Mestalla. Ante la incertidumbre de la aparición de un club europeo que pudiera tumbar su fichaje, el Valencia ha alcanzado un acuerdo total con Arnau Martínez y la oficialidad del movimiento está sujeta a un último visto bueno.

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La citada fuente expone que el Girona sigue remitiéndose a la cláusula de rescisión del joven lateral derecho. Actualmente, tres millones separan a Arnau Martínez de Mestalla, pues el Valencia ha ofrecido cinco y su precio está fijado en los ocho millones de euros.

Una diferencia que el Valencia desea salvar, pues en las oficinas ché ya se prepara una nueva oferta que confían que sea la definitiva. Eso sí, Ron Gourlay no puede mover ficha hasta que llegue el visto bueno desde Singapur. Una vez llegue la autorización, Girona y Valencia están condenados a entenderse por un futbolista que ya ha demostrado que quiere jugar en Mestalla la próxima temporada. Cuestión de tiempo.