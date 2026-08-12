Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 14:09h.

El Celta se suma a la pelea del Valencia por el fichaje de Tsygankov y ambos esperan una decisión clave

Fichaje prioritario para los de Carlos Corberán

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Una de las tareas más importantes que tiene pendiente de cerrar el Valencia es la llegada de un lateral diestro. En los últimos días se ha hablado de la opción de Gorosabel ante las dudas de Edin Terzic, aunque el verdadero favorito para ocupar ese puesto es Arnau Martínez. El jugador del Girona es el gran anhelo valencianista en el mercado y ambas partes siguen negociando tras una primera oferta frustrada.

El Valencia ofreció cinco millones de euros que fueron rechazados por el conjunto catalán. Ahora, uno y otro negocian por un acuerdo que satisfaga ambas pretensiones. Ese se ha convertido en estos momentos en el principal escollo para que Arnau Martínez se convierta en nuevo jugador valencianista. Y, mientras tanto, el club mira de reojo la opción de Gorosabel, jugador que no apunta a tener mucho protagonismo con Edin Terzic y valora una salida.

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Amistoso ante el Teruel

El Valencia jugará este miércoles ante el CD Teruel en el Estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna (18 horas) en un amistoso que estaba previsto para el equipo filial, pero que asumirá finalmente el primer equipo para mantener ritmo, ante el aplazamiento de su partido de la primera jornada de Liga.

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La idea de Carlos Corberán es repartir minutos entre toda la plantilla con dos equipos diferentes y una gran participación de futbolistas del Valencia Mestalla para controlar las cargas de trabajo y llegar lo mejor posible al inicio liguero, en el que jugará tres partidos en cuestión de una semana. El equipo podría jugar aún otro amistoso esta misma semana.

El Valencia debía estrenarse este fin de semana ante el Real Betis, pero el encuentro fue aplazado por a la participación del centrocampista argentino Giovani Lo Celso en la final del Mundial y comenzará oficialmente la competición el sábado 22 de agosto ante el Celta en Mestalla.

Después, jugará el martes 25 contra el equipo verdiblanco en Mestalla y el domingo 30 se enfrentará contra el Deportivo en Riazor. Para el amistoso no estarán disponibles el delantero nigeriano Sadiq Umar, que este martes completó una parte del entrenamiento con el grupo, Luis Rioja, Dimitri Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y José Copete.