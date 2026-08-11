Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 08:50h.

El Valencia prioriza a Arnau Martínez y oferta por su fichaje: una baza importante

El portugués tiene claro dónde desea jugar la próxima temporada

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Definir el futuro de André Almeida es una de las grandes tareas de la dirección deportiva del Valencia este verano. La opción principal pasaba por jugar en la Championship. El Swansea tanteo su fichaje hasta tal punto que solo faltaba la respuesta del mediocentro para poner rumbo a la Segunda división inglesa. Fue ahí donde surgió la oportunidad del Celta. El equipo vigués se interesó en Almeida y le pidió tiempo para presentar una oferta formal al conjunto che. La intervención valencianista en la operación se ha topado con una negativa que puede alterar los planes con el portugués.

Según cuenta Clemente Garrido en As, el Celta se habría negado a aceptar la cuantía que pide el Valencia por el fichaje de André Almeida. Marco Garcés no está dispuesto a llegar a esas cifras y ahora toca esperar un nuevo movimiento por parte de alguno para avanzar. La intención de Almeida, mientras tanto, sigue siendo la de jugar en Balaídos el próximo curso, una oportunidad de seguir en LALIGA EA SPORTS y jugar competición europea.

Esta negativa del Celta abre varías vías de futuro algo inciertas. Por un lado, puede que ambas partes lleguen a un acuerdo tras una nueva reunión o, por otro lado, que las negociaciones se rompan y se reactive la posibilidad del Swansea. Cualquier opción sigue siendo una incógnita.

Almeida quiere seguir en LALIGA

Desde que surgió la opción del Celta, la intención de Almeida siempre ha sido la de seguir en España. Fue él quien ganó tiempo para que los celestes entraran en la pelea por su fichaje ante las dudas que le generaba la posibilidad de marcharse al Swansea. Vigo puede ser una nueva oportunidad para que el portugués demuestre su talento en una categoría superior a la Championship y también en Europa.