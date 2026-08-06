Pablo Sánchez 06 AGO 2026 - 11:18h.

Santi Cañizares expone su decepción con el mercado de fichajes del Valencia: "Casi ni me acordaba de los jugadores"

Los celestes piden tiempo al jugador portugués para avanzar en las negociaciones

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La salida de André Almeida del Valencia es una realidad. El mediocentro portugués busca más protagonismo que con Carlos Corberán y la principal opción está en Gales. Concretamente, en el Swansea de la Championship. El conjunto británico se habría lanzado a por su fichaje y solo aguarda la decisión del futbolista para dar el paso definitivo. Sin embargo, su salida rumbo a tierras galesas podría dar un giro importante tras la aparición en escena de un nuevo actor. Se trata del Celta de Vigo.

Según informan los periodistas Nacho Sanchis y Germán Muñoz, el Celta estaría interesado en el fichaje de André Almeida. El portugués, tras conocer el mencionado interés, ha puesto freno a su salida rumbo al Swansea ante el atractivo de seguir en LALIGA EA SPORTS y en un equipo que disputará competición europea la próxima temporada. De momento, el conjunto celeste no ha presentado oferta alguna, pero le habría pedido al jugador que le diera tiempo a avanzar en las negociaciones.

Ante esta situación, el Valencia ha entrado en escena para tratar de acelerar la marcha de Almeida al Swansea. La idea del conjunto che es cerrar salidas cuanto antes y no demorar ciertas negociaciones que impiden avanzar en otras operaciones.

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La principal duda con el Swansea

La Championship llamó hace días a la puerta del Valencia por André Almeida. En esta operación, la principal duda era conocer la decisión del propio futbolista, que dudaba de si jugar en Segunda era la mejor opción en este mercado. Desde el Valencia se busca avanzar en esta salida y todo apuntaba al acuerdo hasta la aparición del Celta de Vigo en acción.

Está por ver qué sucede durante los próximos días con dos pretendientes de perfil muy distinto que han generado en el futbolista portugués importantes dudas sobre su futuro.