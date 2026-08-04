Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 08:26h.

Compartir







La operación salida del Valencia sigue su curso con varios nombres en el horizonte y mucha incertidumbre. Uno de ellos es el de André Almeida. El portugués, pese a las múltiples oportunidades que ha tenido con Carlos Corberán, apunta a decir adiós desde que comenzó el verano. Ninguna de las partes ve con malos ojos una salida y, en todo este tiempo, han surgido opciones de futuro como la del Swansea.

Según informa Marca, el conjunto británico se ha lanzado por su fichaje y ya habría presentado hasta una oferta que el Valencia ve con buenos ojos. Parece ser que el entendimiento entre los clubes existe desde un primer momento, aunque no todos ven la operación de forma positiva. Ahora es el futbolista el que debe tomar una decisión al respecto.

El Swansea, equipo de la Championship, podría convertirse en el nuevo destino de André Almeida. El mediocentro portugués no está teniendo peso esta pretemporada y lo más probable es que haga las maletas este verano. Ante esta posibilidad de partir a Inglaterra, al jugador le surgen dudas de si se trata de una buena opción jugar la próxima temporada en la Segunda división de dicho país. Esa es la principal decisión que tendrá que tomar Almeida para que la operación avance y llegue a buen puerto en los próximos días.

PUEDE INTERESARTE Cien días de claroscuros para André Almeida en LALIGA: sigue en la rampa de salida

De más a menos con el Valencia

Uno de los grandes motivos de que Almeida opte a decir adiós al Valencia es su pérdida de protagonismo. Pasó de ser importante con Carlos Corberán a, poco a poco, perder peso en sus planes. Tanto es así que esta pretemporada apenas ha contado con minutos. Este sería el gran motivo del adiós de un jugador que renovó recientemente hasta 2028 y con el que el Valencia espera recuperar la inversión de 7,5 millones de euros realizada en su momento.