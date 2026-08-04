María Trigo Sevilla, 04 AGO 2026 - 08:37h.

El brasileño pone un mensaje en sus redes tras llegar a Dublin

Antony: "Cada vez que me pongo la camiseta del Betis me sacrifico"

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Si hace unos días la afición del Real Betis se alegraba por volver a ver a Isco Alarcón tener minutos, ahora espera que ocurra lo propio con su otra gran estrella: Antony Matheus dos Santos. Todo apunta a que esos minutos van a llegar este miércoles en en el amistoso que los de Manuel Pellegrini van a disputar contra el Arsenal (20.30 horas).

Para ello, la plantilla verdiblanca se desplazó este lunes hasta Dublin. Ya desde allí, Antony decició subir varias fotos a las stories de su cuenta de Instagram. Todas del último entrenamiento que llevó a cabo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. La primera imagen del brasileño iba acompañada de un curioso mensaje: "Construyendo en silencio. El resto, el campo responde".

Unas palabras que llegan una vez que ha dejado atrás las molestias en el pubis que lo lastraron la pasada temporada y tras completar varios entrenamientos junto con el resto de sus compañeros. El regreso de Antony a los terrenos de juego se acerca y el brasileño tiene ganas de demostrar en el campo todo lo que puedes aportar. Cabe recordar que desde el inicio de la pretemporada está siguiendo un plan específico con la intención de que llegue en perfectas condiciones al primer partido de LALIGA EA Sports.

Antony y su felicidad

Hace unos días, en una entrevista en los medios oficiales del Betis, Antony volvió a dejar claro que está feliz: "Yo he estado hablando ahora con mis compañeros y estoy viviendo mi mejor momento, no solo dentro del campo, sino también con la familia. Claro que hay cosas que tenemos que pasar, momentos difíciles, pero es parte de la vida. Hoy estoy disfrutando, siento que estoy bien y feliz. Tenía que pasar un poco de esas cosas, pero bueno, está en el pasado ya, estoy disfrutando mucho, muy feliz".