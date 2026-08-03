Álvaro Borrego 03 AGO 2026 - 12:41h.

Diego Llorente pone en valor el esfuerzo que está realizando el malagueño, al que espera "al cien por cien" para el debut en LaLiga

Cucho Hernández está de vuelta con el Betis

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Isco Alarcón está de vuelta. El astro malagueño disputó unos minutos en el amistoso del pasado sábado contra el Almería, disipando en cierta medida toda la incertidumbre que se había generado durante las últimas semanas. Su ausencia continuada alimentó la preocupación por su estado físico, aunque desde el club siempre insistieron en que su recuperación iba dentro de los plazos previstos. Una hoja de ruta que por el momento sigue su marcha. Desde el Real Betis tratan la situación con calma, dosificando los esfuerzos del jugador y con un plan específico con el que, si todo va bien, podrá aumentar la carga de trabajo durante las próximas semanas.

Si bien reapareció en el tramo final de LaLiga, su lesión en el tobillo no deja de ser una dolencia compleja, de ahí que los servicios del club prioricen una recuperación completa para evitar que el dolor remita. Sea como fuere, en el vestuario están convencidos de que saldrá más fuerte de esta. Diego Llorente atendió a los compañeros de ABC y, entre otras cosas, habló del sacrificio de su compañero Isco Alarcón, al que esperan "al cien por cien" para el debut liguero.

"Quienes estamos con él en el día a día sabemos del trabajo que hace, no sólo delante de las cámaras, sino incluso cuando no hay entrenamientos, los tratamientos que hace con los fisios. Tuvo una lesión en el tobillo que siempre es delicada. Sin ir más lejos, Marc Roca también estuvo casi un año también con el tobillo, se tuvo que operar... Es una zona muy delicada. Pero si por alguien debemos mantener la fe de creer en su trabajo y en el día a día es por Isco. Es un jugador diferencial. Me consta que están calculando muy bien las cargas a las que se somete. Es una zona que si se sobrecarga aparece el dolor. Tiene todo nuestro apoyo y está haciendo todo lo posible para que, cuando empiece LaLiga, que es lo verdaderamente importante, esté al cien por cien", argumentaba el central verdiblanco.