El 'plan Isco Alarcón' continúa

Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 11:25h.

El malagueño se ejercitó con sus compañeros tras la cita ante el Lyon

Isco Alarcón continúa al margen del grupo

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Isco Alarcón hoy sí se ejercita con sus compañeros. El centrocampista malagueño, a diferencia de otras sesiones, este jueves ha tocado balón y ha estado junto al resto de la plantilla en el entrenamiento preparado por Manuel Pellegrini tras el encuentro ante el Lyon.

Fueron Ángel Haro y Manu Fajardo los que, tras unas imágenes publicadas por Zona Mixta en las que se podía ver al '22' entrenando, intentaron tranquilizar al aficionado del Betis asegurando que Isco Alarcón sigue un plan propuesto por el cuerpo médico para prepararse de la mejor manera de cara al nuevo curso.

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Según contaba el encargado en materia de fichajes béticos, el mediapunta "va cumpliendo los tiempos", explicando que "hay días que hace parciales, días que hace la totalidad, días que hace trabajo individual. Se van controlando las cargas. Lo de ayer es anecdótico, al margen del vídeo, completó el entrenamiento al 200%. En el momento en el que siga trabajando y que se trate con el máximo de los respetos esta situación y no se especule. No hay que preocuparse, el timing es el indicado por los servicios médicos, y todo tiene su proceso".

Si nos agarrásemos a esas palabras, podríamos decir que este jueves el Betis continúa con el plan Isco Alarcón y el malagueño ha estado, al menos durante el tiempo que las cámaras podían grabar, ejercitándose con normalidad con sus compañeros, aunque se desconoce si, en una sesión de recuperación, completaba todos los ejercicios junto al resto.

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¿Cuándo volverá a jugar Isco Alarcón con el Betis?

La gran incógnita a día de hoy es saber cuándo volverá a jugar Isco Alarcón con sus compañeros. El mediapunta, en su primera entrevista de pretemporada, decía que su único objetivo en estos momentos era prácticar su profesión sin dolores y, parece, eso aún no se ha logrado.

El próximo amistoso bético llegará este miércoles, momento en el que Pellegrini, el cuerpo médico y el propio futbolista deberán evaluar si se siente preparado para disputar sus primeros minutos de preparación.