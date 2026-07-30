Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 10:12h.

Antony ya apoyó al colombiano tras volver en pretemporada

Las incongruencias de Nelson Deossa, el Betis y su futuro

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Hay situaciones en el mundo del fútbol a las que cuesta encontrar explicación. Ese futbolista que rompe tras no haber rendido en otros clubes, ese jugador que se lesiona constantemente a pesar de sus cuidados o, como sucede en el Betis, ese apoyo repentino a un compañero que lo tiene todo preparado para salir. Lo de Nelson Deossa este verano merece estudio... y una resolución.

Porque si alguien parecía tener todo preparado para abandonar el Betis era Nelson Deossa. El mediocampista lleva meses en la rampa de salida y su salida a Vasco de Gama se ha anunciado tantas veces como su nombre en La Cartuja.

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Con ello, lo lógico es que no participase en los amistosos, no fuese destacado en los entrenos y, ni mucho menos, recibiese el apoyo de hombres tan importantes como Antony. Porque lo de Facundo Bernal este pasado miércoles podría ser un simple despiste de un recién llegado, pero lo del brasileño no fue ningún gesto del despiste e incluso tuvo que ser eliminado de redes sociales poco después de ser viral.

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Para los despistados, Antony, en su vuelta a los entrenamientos y con Deossa prácticamente fuera, publicó una storie pidiéndole que se quedase en el Betis, algo que despertó una curiosidad tremenda y que, por una razón u otra, fue eliminado de redes poco después.

Facundo Bernal, recién llegado, también deslizó su apoyo e incluso apuntó al compromiso del ex de Rayados en esta situación tan extraña. "Sé que es centrocampista y está jugando de 9. Me ha sorprendido totalmente. Está haciendo muy buen trabajo, más allá de lo que se habla de si se va o se queda. Él está metido con el Real Betis", decía en zona mixta tras vencer al Lyon.

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Hay situaciones que, por momentos, sorprenden, asombran o crean incógnitas como la que ahora se monta alrededor de Deossa, hombre que daría un importante plus económico en el mercado... pero que no deja de recibir apoyos para que siga en Sevilla.