El uno por uno del Betis y las notas contra el Olympique de Lyon

Álvaro Borrego 29 JUL 2026 - 21:49h.

Los verdiblancos firmaron el mejor partido de la pretemporada, goleando nada menos que a un posible rival en la Champions League

Las incongruencias de Nelson Deossa, el Betis y su futuro

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El Real Betis ofreció la mejor versión de la pretemporada y se desquitó del mal sabor de boca dejado en Granada nada menos que ganando por goleada al Olympique de Lyon (4-0), uno de los posibles rivales del conjunto verdiblanco en la próxima edición de la Champions. Una noche en la que Nelson Deossa firmó su mejor actuación como verdiblanco, con otros como Facundo Bernal, Pablo García, Riquelme o Marc Bartra como principales destacados.

Álvaro Valles (-): Ni siquiera le probaron.

Bellerín (5): Ha regresado a un nivel físico interesante y se entendió muy bien con Pablo García, ofreciéndole siempre un apoyo en la cobertura. Atrás se fajó con pragmatismo.

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Bartra (7): El mejor hoy. Demostró que como cabeceador es uno de los mejores argumentos del Betis. Firmó un par de quites defensivos notables, especialmente uno a Ouedraogo, y marcó el 2-0 a la salida de un córner.

Natan (-): Cometió varios errores impropios en él, aunque por suerte ninguno terminó en males mayores.

Fran García (6): Es un auténtico puñal. Su brillante capacidad física le permite repetir esfuerzos constantemente, ofreciendo siempre una solución más en ataque. Le va a dar muchas cosas al Betis este año.

Marc Roca (-): Hoy estuvo eclipsado por su compañero.

Facundo Bernal (8): Es demasiado pronto para sacar conclusiones fidedignas, pero Facundo Bernal está dejando detalles muy interesantes con el Betis. Disciplina táctica y una excelente lectura de juego para recuperar balones. Corta jugadas, se anticipa y distribuye con criterio. Tiene buena pinta.

Pablo Fornals (7): A lo suyo. Un par de chispazos le bastan para ser decisivo. Suyas fueron las asistencias del 1-0 y el 3-0.

Riquelme (8): Se le ve con ganas y lo está demostrando. Una versión mejorada de la del curso pasado. Mucho más vertical, mucho más incisivo y, sobre todo, con mucho más criterio en la toma de decisiones. De sus botas nació la jugada que terminó con el 3-0 del Betis y definió a las mil maravillas para hacer el cuarto.

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Pablo García (7): El partido resumió a la perfección cómo es el canterano. Puro pundonor, puro sacrificio. Tenga mayor o menor acierto, nunca da un balón por perdido, y lo más importante: está casado con el gol. Tiene olfato, sabe dónde estar, es un ratón de área.

Nelson Deossa (8): Los de hoy fueron sus mejores minutos con la camiseta del Betis. Y, caprichos del destino, como delantero centro. Tuvo una actuación soberbia. Jugando de espaldas, corriendo al espacio, asociándose con criterio y hasta acertando en el regate. Junto a Pablo García es el máximo goleador de la pretemporada. Quién lo diría...

Suplentes

Morante (S.C): Con el partido sentenciado, apenas dispuso de espacios para hacer daño.

Gonzalo Petit (5): A un futbolista como él se le pide que aporte, y que deje detalles, y esta vez lo hizo. Asistió a Riquelme para el cuarto.

Rica Fúnez (S.C):

Llorente (S.C): Un par de acciones lances y poco más.

Junior Firpo ():

Iker Losada (S.C):

Ángel Ortiz (S.C):