Tito González Sevilla, 29 JUL 2026 - 12:45h.

El artista Álvaro Fabre y el actor Alberto Maldonado son los artífices de la prenda

El homenaje del Betis a Sandra Peña: de la camiseta a una significativa pancarta

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El Real Betis Balompié sorprendió a propios y extraños hace unos días al presentar su segunda equipación de cara a la temporada 2026/27. Una prenda de tonalidades verdes creada al alimón con la marca Hummel que está arrasando en ventas por su esencia totalmente sevillana, además de por el detalle con la familia de Sandra Peña y las víctimas del bullying.

En esas, los protagonistas de esta historia que cuenta ElDesmarque son el artista Álvaro Fabre, dedicado al arte sacro y muy conocido en el mundillo de la Semana Santa sevillana, y el actor Alberto Maldonado, conocido entre otras por la obra ‘Derbi de Ramos’, de marcado carácter sevillano. El segundo encargó al primero la customización de la segunda camiseta bética, y rápidamente se ha hecho viral una prenda que será única.

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La customización es muy original y ha llegado al sentir de muchos sevillanos. Aprovechando que el grabado de la camiseta emulaba los mantos de la Esperanza Macarena y el de la Esperanza de Triana, Fabre ha pintado en su lado correspondiente el rostro de cada una de las dos vírgenes sevillanas, iconos devocionales de la ciudad.

“Entre cerveza y cerveza me propuso la idea y la hemos podido hacer realidad. Cuando salió la camiseta, por un lado, pensé a ver cómo cae, pero por lo que he visto por redes, a la gente le está encantando meter los dos mantos de ambas esperanzas, de devociones tan importantes que tenemos aquí en Sevilla. Muchos sevillistas han comentado y les encanta el que estén las dos esperanzas. La Virgen es la misma para todos, y el fútbol y la Semana Santa van de la mano”, explica el artista.

Un trabajo que se puede resumir en unas cuatro horas, y que ha despertado muchísima expectación en las redes sociales. “Tengo el Instagram petado”, explica el autor, que expone las técnicas utilizadas.

La idea de Alberto plasmada en la camiseta

El promotor de todo esto es Alberto Maldonado, bético, de la Esperanza de Triana e ideólogo de una prenda que está dando mucho que hablar. “No hay obra más representativa y que yo sienta más de casa que esta”.

“La Esperanza, sea la de Triana o sea la Macarena, es la Esperanza igualmente y me representa igual. Le escribí a Álvaro a raíz de que sacó la camiseta del Gran Poder, ya había salido justo la camiseta del Betis y tenía la línea perfecta para el concepto que yo quería, que eran las dos vírgenes mirándose, para que se hiciera realidad”, concreta.