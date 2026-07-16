La segunda equipación del Betis 26/27 como homenaje a la Semana Santa

Álvaro Borrego 16 JUL 2026 - 13:09h.

La camiseta tiene al verde como color protagonista, con detalles en una tonalidad dorada

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El Real Betis ha anunciado una de las noticias más esperadas del verano. La entidad hispalense ha presentado este jueves la que será su segunda equipación para la temporada 26/27, marcada por el regreso a la Champions League 21 años después. En esta ocasión el club ha querido apostar por las costumbres de la ciudad y en esta indumentaria se han incluido detalles como homenaje a la Semana Santa de Sevilla, con dos tonalidades distintas de verde y detalles dorados. La camiseta incorpora, en la parte interior del cuello, el título "Verde Esperanza", un mensaje vinculado a la nueva campaña de prevención contra el acoso escolar puesta en marcha por la Fundación del club en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE).

El vídeo publicado por el club es una absoluta genialidad. De fondo, el pregón de Rafa Serna. Con partituras de la marcha Siempre la Esperanza, dedicada a la Esperanza de Triana. Los protagonistas del spot son los familiares de Sandra Peña, la pequeña sevillana de 14 años que se quitó la vida por acoso escolar hace unos meses. En su cuarto, con su bufanda y su camiseta verdiblanca.

El homenaje del Betis a la Semana Santa

Además del uso del verde, la camiseta integra elementos decorativos vinculados al bordado, el arte sacro, la azulejería, la orfebrería y la cerámica, rasgos distintivos de la artesanía local.

De hecho, continuando con la alegoría de la Esperanza, el diseño se inspira en dos obras maestras del bordado sevillano: el manto de malla de la Esperanza Macarena, popularmente conocido como el manto 'Camaronero', diseñado y bordado por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1900; y el manto de la Esperanza de Triana, diseñado por Juan Borrero en 1992 y ejecutado por el taller de Sobrinos de Esperanza Elena Caro en 1993, reformado en 2024 por el taller de Charo Bernardino.

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La prenda incluye otros elementos reconocibles de esta iconografía, como la corona real, muy vinculada al Real Betis desde 1914; el ancla heráldica, como representación de la Esperanza de Triana; y las 'mariquillas' de la Macarena.

Los motivos florales, geométricos o clásicos predominan en esta nueva camiseta, que evoca el tejido damasco utilizado en tapicerías, mantos, mantones de manila y, en general, en todo tipo de artesanía popular. Esta personalización de la prenda tiene continuidad en los canalés, que proporcionan ajuste y elasticidad. Por su parte, el escudo del Real Betis Balompié y la marca hummel se incorporan a la prenda mediante la técnica del bordado.

La tercera equipación, que aún no se conoce, será la más arriesgada y según las filtraciones en esta ocasión llevaría barras negras y azules con detalles verde lima en el cuello y las mangas, amulando la que alguna vez han usado clubes como el Inter de Milán o la Atalanta.

Justo antes del final de la pasada edición de LaLiga se presentó la primera equipación, cuyo diseño presenta las tradicionales franjas verdes y blancas, esta vez de trazo más fino que en la temporada 2025/26, sobre una base ornamental que aporta profundidad y riqueza visual al conjunto. A esto se suman dos bloques de finas líneas verdiblancas que cruzan la camiseta diagonalmente generando un elegante efecto degradado, combinando así la tradición con un acabado más sofisticado.