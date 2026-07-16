Celia Pérez 16 JUL 2026 - 13:49h.

El mediocentro ha sido presentado este jueves

Ander Herrera responde a las críticas y desvela la conversación con Ibai Gómez: "Si me tiene que llevar en autobús a Antequera"

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Ander Herrara ha vuelto al Real Zaragoza. El mediocentro regresa a la que fue su casa en el nuevo proyecto en Primera RFEF tras quedar libre con Boca Juniors y lo hace bastante cuestionado. Centro de críticas, muchos no entienden por qué vuelve ahora y no lo hizo hace dos años. Sobre ello ha sido preguntado en la rueda de prensa de este jueves, en la que se le ha visto visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos.

Ya la primera pregunta fue directa y Ander fue muy claro. Comenzó explicando lo que para él significa la vuelta al Zaragoza y por qué este año. "En primer lugar significa mucho. Estoy superagradecido con Lalo. Para contestarte la segunda pregunta, estoy superagradecido con Lalo. El primer día que os hicieron oficiales me llamasteis, Fran y tú, y me dijisteis que queríais de cualquier forma que formara parte de esto".

Ahí no pudo contener la emoción y el mediocentro se vio emocionado: "A ver, que estoy últimamente que parezco mi abuelo llorando".

"Querías que formara parte de esto de la manera que fuera. Te tengo que decir que así se convence a las personas, que así se tocan los sentimientos y las fibras de las personas. Más tarde cuando se oficializó mi salida de Boca, lo hizo Juan en palabras de Jorge y de él. Más tarde lo ha hecho Ibai. Ibai es amigo y hablo a diario con él. Algo más tarde también la nueva propiedad me mostró su deseo de que estuviera aquí. Así se ilusiona a las personas. Así se convence a las personas. Lo que le dije a Lalo: 'Yo al Zaragoza voy gratis'. Y me dijo: 'Pero tienes que cobrar el mínimo salarial'. Y yo: 'No, no lo quiero cobrar'. Buscaremos una formula que creo que la hemos encontrado con la fundación o algo así. Para mí el Zaragoza y volver al Zaragoza no entiende de categorías y no entiende de contratos. Entiende de ilusión, de proyectos y de cariño", finalizó.