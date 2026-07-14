Firma un contrato de un año, hasta junio de 2027

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Ya es oficial: Ander Herrera vuelve al Real Zaragoza. A punto de cumplir 37 años y tras un paso por Boca Juniors que ha estado marcado por las lesiones, el jugador ha decidido bajar al barro y regresar a la que fue su casa para jugar en Primera RFEF. Eso sí el anuncio de su fichaje ha estado plagado de críticas, pues hay aficionados que no ven con buenos ojos su regreso tras algunas polémicas generadas durante los últimos años.

"El Real Zaragoza y Ander Herrera han alcanzado un acuerdo para el regreso a casa del canterano, que firma por una temporada por el conjunto blanquillo", ha informado el cuadro aragonés. A través de las redes sociales, ha publicado un emotivo vídeo recordando los inicios de Ander y sus primeros pasos como futbolista, hasta que se marchó del club en verano de 2011 tras pasar por sus categorías inferiores.

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Desde aquella salida han pasado tres lustros. Durante estos 15 años, Herrera ha jugado en el Athletic, el Manchester United y el PSG antes de regresar a San Mamés en verano de 2023. En enero de 2025 expresó su deseo de jugar en el fútbol argentino y firmó por Boca Juniors, pero las lesiones le han impedido tener continuidad y apenas ha participado en 29 partidos durante los últimos 17 meses.

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Lluvia de críticas contra Ander Herrera

Nacido en Bilbao y criado durante toda su etapa formativa en el Real Zaragoza, Ander nunca ocultó su deseo de regresar a la que un día fue su casa. Y ese día ha llegado ahora, en el peor momento de la historia del Real Zaragoza, que el próximo curso jugará por primera vez en la tercera categoría del fútbol español.

Aún así, su fichaje ha generado bastante controversia en la capital aragonesa. Hay quienes no ven con buenos ojos su regreso, pues entienden que está "de vuelta" y que no se ha comportado de la mejor manera con el Zaragoza durante estos años. Además, también hay muchas dudas de su estado físico. De hecho, la publicación del club a través de las redes se ha llenado de comentarios negativos por parte de muchos aficionados, aunque la gran mayoría deja claro que, pese a todo, ahora estarán en el mismo barco.