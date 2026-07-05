Lalo Arantegui engorda la venta de Álex Gomes y ofrece un cambio de mercado al Zaragoza

Ángel Cotán 05 JUL 2026 - 00:34h.

La operación está cerrada

Alternativa para el ataque del Zaragoza: baza y obstáculo

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El Real Zaragoza sigue dando pasos en su particular mercado de fichajes. El pasado viernes, el club blanquillo oficializó la llegada de Jokin Gabilondo en una nueva incorporación para la retaguardia. Con Lalo Arantegui en la cabeza, la dirección deportiva blanquilla busca ahora nuevos cromos en ataque y espera avanzar en los próximos días una vez se confirme el traspaso de Álex Gomes.

En una operación muy rápida, el Venezia de la primera división italiana ha cerrado el fichaje del joven zaguero de 18 años. No obstante, y según informa el experto en materia de mercado Nicolo Schira, el montante final ha engordado.

Lalo Arantegui engorda la venta de Álex Gomes

El informador italiano afirma que el Zaragoza ingresará un pago fijo y otro variable, sin obviar otra vía de ingreso futuro por un jugador que acumula quince encuentros oficiales en el fútbol profesional. Según la citada fuente, el club blanquillo ingresará un pago de dos millones de euros más bonus por objetivos. Sin conocerse si serán de fácil y difícil cumplimiento, la entidad maña también ha conseguido asegurarse un 10% de la futura venta del zaguero. En lo personal, Álex Gomes aterrizará en el Venezia con un contrato hasta 2031.

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A la espera de oficialidades, esta operación ofrece un cambio de mercado al Zaragoza. Lalo Arantegui consiguió cerrar varias operaciones cocinadas a fuego lento, pero en las últimas semanas está chocando constantemente contra un mismo problema.

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Por norma general, el club maño no está por la labor de pagar por traspasos este verano. Ahora, con el traspaso de Álex Gomes, la dirección deportiva ganará margen económico y podrá debatir si destinar o no lo ingresado por el joven zaguero en los dos fichajes que se buscan en ataque: un delantero centro y un extremo con regate y capacidad de desequilibrio.