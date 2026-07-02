Pablo Sánchez 02 JUL 2026 - 19:03h.

Quién es Alejandro Gomes, la perla del Real Zaragoza convocada con España

Club y jugador no llegaron a un acuerdo para su renovación

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Lalo Arantegui sigue perfilando el plantel de la próxima temporada. El descenso a Primera RFEF provocó una auténtica revolución, con numerosas salidas efectuadas y otros tantos fichajes por llegar. En el apartado de las despedidas uno de los que apunta a salir más pronto que tarde es Álex Gomes. El canterano no ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato y cuenta con varios pretendientes. Uno de ellos parte con gran ventaja.

Se trata del Venezia. Según informa El Periódico de Aragón, el conjunto italiano se postula como el destino de Álex Gomes. El equipo, recién ascendido a la Serie A, cuenta con Álex para reforzar el centro de la defensa y otras posiciones cercanas que también puede ocupar. El club ve en él una pieza de futuro con mucha proyección y por todo ello apunta a ser su nuevo hogar.

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Próximamente, el Udinese planteará una oferta por escrito al Zaragoza, un paso más en la confirmación de este fichaje. Pese a que parte con ventaja, el cuadro italiano no es el único interesado. Otros dos clubes que andan tras los pasos del defensor también están movimiento ficha en las últimas horas, por lo que aún no está descartado un cambio de rumbo con buena parte del mercado estival por delante.

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Un pellizco para el Zaragoza

El gran beneficio que busca obtener Lalo Arantegui entre los movimientos que acometa en la plantilla es generar ingresos para el club. El Zaragoza afronta una temporada complicada en lo deportivo y también en lo económico -con el único objetivo de salir cuanto antes de Primera RFEF- que le obliga a hilar fino. En cuanto a Álex Gomes, las cifras parecen claras.

El Zaragoza ingresaría una cifra superior al millón de euros -entre 1,2 y 1,5- por el traspaso y un porcentaje de entre un 10 y un 20% por los derechos del futbolista.