Rafa Jódar pone fin a la polémica de los cordones: del hilo de pescar a una bolsa de zapatillas

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 AGO 2026 - 08:56h.

El tenista español ha respondido al revuelo generado por sus cordones y le ha puesto remedio con una solución de emergencia para evitar nuevas interrupciones en los partidos

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Después de la polémica que acompañó su debut en el ATP Masters 1.000 de Cincinnati ante Denis Shapovalov donde el tenista madrileño paró el partido varias ocasiones para arreglar sus zapatillas, Rafa Jódar ha tomado una decisión tan sencilla como surrealista: salir a la pista ante Alejandro Tabilo con una bolsa en la que llevaba numerosos pares de zapatillas, aunque al final no las acabara necesitando. El objetivo es evidente: evitar cualquier tipo de crítica por las interrupciones.

Una solución de emergencia para evitar la polémica

El madrileño había sido el centro de las críticas en el inicio del Masters 1.000 de Cincinnati ya que durante su partido contra Shapovalov tuvo que detener el encuentro hasta en dos ocasiones porque se le rompieron los cordones de sus zapatillas. Esta situación provocó el enfado del canadiense y ha creado un debate entre aficionados y expertos del circuito. Jódar explicó después que no había ninguna intención de perder tiempo y que simplemente se trataba de una consecuencia de su particular forma de deslizarse sobre la pista. Sin embargo, el español ha respondido ante esta polémica en el siguiente encuentro del torneo.

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Ante Tabilo, Jódar salió a la pista con un bolsa llena de pares preparados por si los cordones volvían a fallar. No tuvo que utilizar ninguno de ellos ya que según ha explicado José Morón, de Punto de Break, Adidas habría buscado una solución todavía más particular para este encuentro: ponerle hilo de pescar en lugar de cordones para evitar que volviesen a romperse.

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Rafa Jódar también responde a la polémica en la pista

Eso sí, el español ha vuelto a demostrar que el ruido externo no parece afectarle y contra Tabilo respondió de la mejor manera posible: con un partidazo. Jódar apenas cedió tres juegos ante el chileno y cerró su victoria en 1 hora y 15 minutos para así meterse en los octavos de final de Cincinnati. El tenista madrileño es el jugador que más en forma está de todo el circuito y, los Masters 1.000 de Montreal y Cincinnati, le van a hacer llegar al US Open al mejor nivel de su carrera.