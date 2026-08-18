Pep Guardiola convenció a Rodri para fichar por el Barça: "Le viene mejor ese fútbol"

Fran Duarte Madrid, 18 AGO 2026 - 07:23h.

El entrenador habló con Rodri cuando empezaron los rumores de su fichaje por el Real Madrid

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El fichaje de Rodri por el Barça ha sido uno de los bombazos de este verano. El capitán de la Selección Española fue nombrado el mejor futbolista durante el Mundial 2026 y todo apunta a que será uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro este año. Pese a sus problemas físicos, su llamativa actuación durante este torneo le ha valido la atención de muchos equipos y parecía que lo tenía hecho con el Real Madrid, pero al final el centrocampista español se ha decantado por el FC Barcelona. Una decisión en la que parece que ha influido Pep Guardiola.

Guardiola convenció a Rodri de fichar por el Barça

Tal y como contaron en El Chiringuito durante su estreno en Mediaset, el técnico catalán tuvo una conversación con Rodri que lo cambió todo. Según informó Juanfe Sanz en el programa de Josep Pedrerol, Rodri y Pep tienen una gran relación que va mucho más allá de lo puramente profesional y por eso el jugador quiso saber lo que opinaba Guardiola para elegir correctamente su próximo destino.

Obviamente, el exentrenador del Manchester City le aconsejó fichar por el club azulgrana haciéndole ver que encajaría mucho mejor por su estilo de juego. Una opinión que, sumada a las dudas que ya tenía Rodri con el Real Madrid por el jaleo con el Balón de Oro, la relación que puede tener con Vinicius por todo lo que pasó y el estilo de José Mourinho, acabó siendo fundamental para que el centrocampista madrileño tomase la decisión definitiva de ir a Barcelona.

Lo cierto es que el estilo del Barça es mucho más parecido al estilo del Manchester City precisamente por el tipo de juego que Guardiola ha imprimido en esos clubes. Y por eso Rodri acabó recapacitando sobre esta decisión y al final eligió al Barça por parecerse mucho más como club a lo que ya había conocido en el Manchester City.