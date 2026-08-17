Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 09:10h.

El FC Barcelona consiguió cerrar su fichaje el pasado domingo

El Barça y el Manchester City acuerdan el traspaso de Rodri Hernández: las cifras del fichaje

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Fumata blanca. Tras una semana intensa de negociaciones, Rodri Hernández será jugador del FC Barcelona. En un giro de guion digno de película, el centrocampista y capitán de la Selección Española ha acabado firmando por la entidad culé pese a estar muy cerca de hacerlo con el Real Madrid. Tras alcanzar un acuerdo con el Manchester City, el futbolista madrileño jugará en el Camp Nou.

A sus 30 años, el pivote y flamante campeón del Mundo reforzará la medular de Hansi Flick, pero sobre todo, y tal y como explica Jorge Valdano, restará importantes cosas al Real Madrid. En su última aparición en Movistar Plus, el argentino da con la tecla.

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Jorge Valdano explica la derrota del Real Madrid con Rodri Hernández

El pasado domingo, Valdano formó parte del equipo de tertuliano de La Casa del Fútbol y allí valoró el fichaje de Rodri por el club catalán en clave madridista. Al hablar del importante desembolso económico que ha tenido que afrontar el Barça, el argentino fue tajante y explicó la derrota del Real Madrid en esta operación.

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Esta fue la reflexión de Jorge Valdano: "Para mí vale 35 millones su aporta al Barcelona y 40 millones lo que le resta al Real Madrid. Me parece que es un fichaje estratégico del Barcelona. No va a influir demasiado en el juego del Barcelona, aunque le va a poner acento a todo lo que Flick propone, pero en el Real Madrid hubiera revolucionado el juego del equipo. Le hubiera mejorado todo su entorno, la pelota a los delanteros le hubiera llegado antes y mejor, ese tipo de influencia que tienen esos jugadores con, no tanto efecto en el gol, pero sino en el juego. Y este, para eso, es el mejor jugador del mundo".

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Los detalles del acuerdo entre FC Barcelona y Manchester City

El Barcelona y el Manchester City han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del centrocampista internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri' al club catalán. El Barça, que firmará a Rodri un contrato por cuatro temporadas, espera hacer oficial el fichaje la próxima semana, una vez las tres partes completen tota la documentación necesaria para cerrar la operación.

Por tanto, el Balón de Oro del último Mundial, de 30 años, jugará hasta 2030 en el equipo azulgrana que, según diversos medios, pagará al City por su traspaso unos 65 millones de euros, más otros 5 millones en variables. El internacional español no entró este domingo en la lista para el partido de la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) que los de Enzo Maresca perdieron por 3-0 ante el Arsenal. El jugador se sometió a una operación de espalda hace varias semanas, a su regreso del Mundial, y continúa en rehabilitación, por lo que ya se sabía que no sería convocado para el duelo contra los 'Gunners' que da el pistoletazo de salida a la temporada en Inglaterra.

El FC Barcelona habría trasladado una nueva oferta cifrada entre los 60 y los 80 millones de euros que pedía el Manchester City, que ya había rechazado dos pujas anteriores que rondarían los 50 y los 60 millones, informan diversos medios. Según esas mismas fuentes, el City estaría interesado en la incorporación del internacional argentino Enzo Fernández, actualmente jugador del Chelsea, con cuyo entorno habría estado en contacto en las últimas horas.

Aunque su futuro parecía dirigirse hacia el Real Madrid, Rodri dio a principios de agosto el visto bueno para que el Barcelona negociase su fichaje con el club inglés. Si bien la prioridad del Barça era reforzar la delantera, como ha venido insistiendo públicamente el entrenador Hansi Flick, en las oficinas del Spotify Camp Nou vieron una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que terminaba contrato el próximo verano con su actual club.