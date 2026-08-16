Exequiel Zeballos eleva la duda por su fichaje y el Celta prioriza seis operaciones

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 16:16h.

Informaciones muy opuestas entre Argentina y España

El Valencia avisa al Celta y marca una línea roja por el traspaso de André Almeida

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El Celta de Vigo apunta a vivir una intensa recta final de mercado. Tras comenzar el verano con paso firme y cerrar las incorporaciones de Aleix Febas y Javi Galán, la dirección deportiva olívica consiguió la incorporación de Abdoulaye Faye. Desde entonces, la prioridad para Marco Garcés y su equipo de trabajo ha sido la de desatascar la operación salida sin olvidarse de Exequiel Zeballos.

La realidad es que el Celta necesita hacer hueco en su primera plantilla y ganar espacio salarial para poder lanzarse a por los fichajes deseados. Además de André Almeida, el equipo vigués estrecha el cerco por el extremo argentino, aunque en su país natal elevan la duda.

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Exequiel Zeballos eleva la duda por su fichaje

Hasta la fecha, todo hacía indicar que la llegada del futbolista de La Banda era cuestión de tiempo. El Celta obtenía el sí del atacante argentino e incluso había acordado sus condiciones personales. Sin embargo, la información que llega desde Argentina ponen en duda un fichaje que podría complicarse en las próximas horas.

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Según informa Marcos Bonocore, periodista de TNT Sports y especializado en la actualidad de Boca Juniors, el Xeneize aún no ha recibido ninguna propuesta formal desde Vigo e incluso se confía en un paso atrás de Exequiel Zeballos. Boca Juniors tratará de renovar el contrato del extremo, aunque de momento sigue esperando la oferta formal del Celta.

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El Celta se centra en seis operaciones

En paralelo, el Celta de Vigo prioriza seis operaciones en la recta final del mercado de fichajes. Según desliza el periodista Óscar Méndez, cuatro salidas y dos fichajes más concentran todos los esfuerzos de la dirección deportiva olívica. En el apartado de posibles despedidas, Carles Pérez, Matías Vecino, Ilaix Moriba y Manu Fernández son los nombres que están sobre la mesa.

En cuanto a las llegadas, y además del citado Exequiel Zeballos, Marco Garcés tratará de sumar al equipo de Claudio Giráldez un nuevo defensa central y un centrocampista, con André Almeida como principal favorito.