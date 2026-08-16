Edin Terzic frena un aluvión de ofertas y da pistas del papel de un fichaje en el Athletic

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 14:40h.

El técnico, una vez más, capital en las decisiones de mercado

El Athletic sospecha otra estrategia del Racing en el mercado para abaratar un fichaje

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Bilbao comienza la cuenta atrás para regresar a San Mamés. A pesar de los dos pinchazos consecutivos ante rivales de mayor nivel en la pretemporada, el nuevo Athletic Club de Edin Terzic ilusiona a una parroquia rojiblanca que llenará la Catedral ante el Sevilla FC. Y aunque concentrado en el debut en LALIGA EA Sports, la parcela deportiva de los leones sigue muy enfocada en el mercado de fichajes.

Lo cierto es que el trabajo de Mikel Gónzalez en lo que a la primera plantilla bilbaína se refiere se ha centrado en la operación salida. Una tarea que sigue activa, ya que el Athletic trabaja para encontrar destino a activos como Andoni Gorosabel o Unai Vencedor.

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En un verano marcado por el regreso de los cedidos, Edin Terzic ha tenido la última palabra para decidir cuáles serían los 'fichajes' en su primer año en Bilbao. Antes del encuentro ante la Atalanta resolvió esta incógnita, aunque ahora salen a la luz todas las propuestas que ha rechazado por uno de ellos.

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Edin Terzic frena un aluvión de ofertas por un fichaje del Athletic Club

Según avanza el Diario AS, el preparador de Menden ha frenado un auténtico aluvión de ofertas por Beñat Gerenabarrena. Racing de Santander, Olympiacos, Almería y Castellón se han interesado en este mercado de verano por el centrocampista tras su irrupción en la pasada LALIGA Hypermotion. A diferencia de Peio Canales, su aterrizaje en el primer equipo de los leones no estaba ni mucho menos confirmado, pero Edin Terzic finalmente ha decidido contar con él.

Así lo demuestran todas las negativas realizadas este verano por su salida y lo confirma el propio Athletic Club brindándole un nuevo dorsal a Beñat Gerenabarrena, activo que tendrá un papel importante este curso.

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Titular en el último amistoso estival en un once muy titular, el centrocampista de Lekeitio podría protagonizar una de las grandes sorpresas de la primera alineación de Edin Terzic en competición oficial. Gerenabarrena no se mueve de Bilbao.