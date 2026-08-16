Zaragoza y Valencia discuten el fichaje de Rubén Iranzo por un porcentaje y un problema

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 12:23h.

Lalo Arantegui tiene una opción 'B' en la recámara

El Valencia se posiciona por un posible descarte de Simeone y el fichaje se calienta

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El Real Zaragoza quiere apuntalar la plantilla antes del inicio liguero fijado para el próximo 30 de agosto. Con Lalo Arantegui a la cabeza, la dirección deportiva busca incorporaciones en ambas áreas. En ataque, el puesto a reforzar es el del nueve, mientras que en defensa se busca un perfil polivalente. El elegido en esta última demarcación es Rubén Iranzo.

El futbolista de Picanya, en dinámica del primer equipo del Valencia CF, está en la rampa de salida tras varios años asentado en el filial. Lateral derecho como posición natural, pero también con capacidad de actuar en el eje de la zaga, 'Rubo' cumple con la necesidad maña en la retaguardia.

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Los clubes están negociando por el traspaso definitivo del defensa de 23 años, pero la operación no está ni mucho menos cerrada. Este domingo, Zaragoza y Valencia discuten por un porcentaje concreto y con un problema ché de fondo.

Zaragoza y Valencia discuten el fichaje de Rubén Iranzo

Según informa Tribuna Deportiva, la primera propuesta formal zaragocista contempla que el 10% de los derechos de Rubén Iranzo sigan perteneciendo al Valencia. El club ché no está de acuerdo con este porcentaje y quiere elevarlo hasta el 20%. Además, el equipo de Mestalla, consciente de la proyección del defensa, desea incluir un derecho de tanteo futuro.

Las negociaciones continúan activas, y si el Zaragoza consigue salvar esta diferencia, todavía tendría que esperar a la resolución de un problema ché. El Valencia no puede prescindir de 'Rubo' hasta que consiga firmar al ansiado lateral derecho para el primer equipo. Arnau Martínez, del Girona, es el gran favorito pero todavía no hay luz verde y la operación cuenta con un obstáculo de tres millones de euros.

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Ante esta situación, Lalo Arantegui se cubre las espaldas y maneja una opción 'B' por la que hay competencia. Tal y como avanzó el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, Álvaro Carrilo es otro de los nombres que gustan para reforzar la defensa.